США признали, что в результате удара Ирана по базам в Ираке пострадали 100 военнослужащих

Вашингтон, 10 февраля. В результате ракетного обстрела Ираном американских военных баз в Ираке в начале января пострадали около ста человек – такие обновленные данные приводит Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По данным источника агентства, как минимум у ста военнослужащих США после удара были диагностированы контузии и сотрясения мозга.

Обстрел американских баз в Ираке иранскими ракетами произошел 8 января. Он был выполнен в рамках операции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Мученик Сулеймани», которая должна была стать ответом Тегерана на убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января.

Сразу после атаки США начали пытаться преуменьшить свои потери. Об этом свидетельствовали значительные расхождения данных источников в регионе и в «официальных версиях», а также неоднократная транспортировка тел на медицинских самолетах американских ВВС. Спустя месяц США постепенно начинают признавать, что понесли потери в результате иранской операции.