Минобороны Турции сообщило о потерях Сирии после авиаудара в Идлибе

Анкара, 10 февраля. Министерство обороны Турции сообщило о потерях, которые понесла армия Сирийской Арабской Республики (САР) после удара по позициям правительственной армии в провинции Идлиб.

Сообщается, что турецкие военные якобы нанесли удар по 115 целям сирийской армии. В том числе были уничтожены три танка, два артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет. Вместе с тем стоит отметить, что информация об обстреле пока не подтверждена.

Напомним, ранее ВВС Турции нанесли удар по позициям правительственной армии САР в сирийской провинции Идлиб. По словам главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, авиаудар стал «многократным ответом на подлое нападение», подразумевая обстрел турецких войск в Идлибе.

Турецкая армия уже дважды за последний месяц попала под обстрел в Идлибе. Первый такой инцидент произошел 3 февраля, когда турецкие военные начали перемещения, не предупредив об этом Россию и Сирию. Четверо силовиков погибли, девять получили ранения. После этого Анкара заявила об авиаударах еще по 40 целям в Идлибе.