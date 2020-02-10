Донбасс сегодня: ВСУ понесли серьезные потери, против ЛНР работает машина пропаганды Киева

Донбасс, 10 февраля. В ДНР обстрелами украинской армии обесточена ЛЭП. Погибших от некачественного алкоголя солдат ВСУ обвинили в дезертирстве. На луганском направлении силы ООС провоцируют Народную милицию ЛНР на ответный огонь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки воскресенья украинская армия обстреляла территорию Донецкой Народной Республики пять раз. Огонь открывался на всех ключевых направлениях обороны, под обстрелом были четыре населенных пункта: Саханка, Донецк, Доломитное и Горловка. Вооруженные формирования Киева использовали 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. В поселке шахты 6/7 на окраине Горловки обстрелом повреждена линия электропередач.

Народную милицию ЛНР пытаются обвинить в обстрелах

В то время как украинские войска неустанно обстреливают республики, что подтверждается также и отчетами наблюдателей ОБСЕ, киевская пропагандистская машина вовсю раскручивает «обстрелы террористов». На передовую в зону дислокации подразделений оперативно-тактической группировки «Север» прибыли корреспонденты украинских и зарубежных изданий «5 канал», «Интер», «Украина» и информационного агентства Ouest-France.

В Народной милиции ЛНР утверждают, что обстрелы республики, происходящие в последнее время на славяносербском направлении, имеют четкую цель — спровоцировать защитников ЛНР на ответный огонь, чтобы отснять видеосюжеты, обвиняющие НМ в нарушении режима прекращения огня. Подобного рода задачу пропагандистам из 74-го Центра информационно-психологических операций ВСУ поставил сам командующий ООС Владимир Кравченко. Сотрудники центра сопровождают тележурналистов указанных изданий на территории расположения артиллерийских позиций 93-й бригады ВСУ.

Небоевые потери ВСУ

По информации представителей Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ряды украинской армии в зоне ООС поредели: трое военнослужащих погибли и двое травмированы. Так, на боевых позициях 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ один солдат погиб на мине, сбившись с назначенного маршрута. В районе дислокации бригады полностью прекращены боевые действия в связи с необходимостью эвакуации трупа погибшего бойца. Примечательно, что о подрыве на мине комбриг Кащенко узнал от своего руководства из штаба оперативно-тактической группировки «Восток». В свою очередь, командующий ОТГ получил информацию о ЧП от контрразведки СБУ.

Офицеры 128-й бригады во время проверки работы взводного опорного пункта вблизи поселка Новоселовка обнаружили бездыханные тела двух дежурных солдат. По предварительной версии, оба погибли от отравления поддельным спиртным. Комбриг Гончарук предоставил информацию вышестоящему руководству о том, что двое подчиненных самовольно покинули службу и находятся в «бегах».

В оборонном ведомстве ЛНР также привели очередные случаи небоевых потерь среди личного состава ВСУ. Информация в республику поступила от источника с украинской территории. В районе поселка Луганский украинский военный из 59-й бригады погиб при установке противотанковой мины. А вблизи населенного пункта Мироновский в руках у выпившего солдата из той же бригады случайно выстрелило табельное оружие. Пострадавший ранен и доставлен в больницу.

Личный состав ВСУ в зоне ООС массово употребляет наркотики

Как стало известно из сообщения представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, военнослужащий 93-й бригады ВСУ, предварительно употребив наркотики, сбежал из части. Наркоман с автоматом не ушел далеко и был задержан военной комендатурой.

Кроме того, известно, что в расположении 72-й бригады ВСУ работает комиссия украинской военной полиции. На днях в зоне ООС проверяющие задержали трех бойцов бригады, находящихся в состоянии острой наркотической интоксикации.