Москва, 10 февраля. «Тинькофф Банк» станет новым титульным спонсором Российской Премьер-лиги, которая является высшим дивизионом чемпионата РФ по футболу. Об этом сообщило издание Betting Insider, ссылаясь на близкий к процессу переговоров источник.

По данным СМИ, соглашение будет предполагать появление нового названия у турнира — «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Ранее ряд изданий уже сообщал о переговорах между банком и руководством лиги. По информации анонимных источников из финансовой организации, диалог велся еще весной 2019 года. До этого банк «Тинькофф» изъявлял намерение стать партнером Российского футбольного союза, но проиграл конкуренцию «Газпромбанку».

В разные годы высшая лига футбольного чемпионата России имела четыре титульных спонсора. Ими были бренды Stimorol, Pepsi, «Росгосстрах» и «СОГАЗ». С 2017 года Российская Премьер-лига существует без титульного спонсора.

Ранее владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун раскритиковал возможное расширение Российской Премьер-лиги, поскольку «появление еще двух аутсайдеров бессмысленно». Вместо этого он предложил ввести систему плей-офф. Спортивный функционер считает, что такая мера увеличит доходы турнира, приведя в пример чемпионат Голландии, где подобный этап уже существует, передавало Федеральное агентство новостей.