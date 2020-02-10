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Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

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Новый законопроект о домашнем насилии уже давно стал предметом спора. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» решили прояснить неоднозначные моменты. В дискуссии участвовали депутаты Законодательного собрания, представители МВД, психологи, юристы, уполномоченный по защите семьи.

Певица Наталья Штурм поведала личную историю: с мужем-тираном она развелась еще 15 лет назад, но сегодня готова открыто говорить о пережитом. Звезда 90-х призывает бороться за себя, не терпеть оскорбления и рукоприкладство.

Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

«Вот эти фотографии, вы видите, нашего счастья, а вот эта стопочка — рентгены мои с поломанными костями. Он меня прямой наводкой ударил вот так вот в нос. Кровь брызнула во все стороны, причем черная, потому что он поломал мне нос. Ребенок орал дико. Это первая была травма для ребенка. Я стала убегать из дома, он меня догнал на территории нашего дома, я кричала, соседи есть и с той, и с другой стороны. Меня он избивал ногами на снегу, он говорил: «Ты будешь меня слушаться». В чем? Я не знаю», — вспоминает певица.

Депутат ЗакСа Андрей Цыганов уточнил, что законопроект продвигался 40 раз, но так и не был принят. Также он назвал его «феминистским законопроектом».

Участники дискуссии единогласно сошлись во мнении, что алкоголь является своеобразным триггером люди, которые являются абсолютно адекватными в трезвом состоянии, под градусом теряют человеческий облик. Это подтвердила и Наталья Штурм, назвав своего бывшего мужа «добрейшей души человеком, который превращается в исчадие ада». При этом жертвой насилия может стать любой человек.

Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

«К сожалению, довольно часто в ситуациях домашнего насилия оказываются женщины, которые вынесли опыт насилия в детском возрасте, которые впали в созависимые отношения. Если вы чувствуете, что есть агрессия, что вами манипулируют, или есть физическое давление, то лучше с этим прийти к психологу, проговорить это и иметь общее понимание того, что происходит», — советует Мария Макарова, психолог.

Бесспорно, человек, находящийся внутри ситуации, может не сразу понять, что его тиранят. Более того, в семьях низкого социального статуса такие отношения воспринимаются как естественные, мол, ну не образованные люди, не умеют по-другому общаться.

По-настоящему страшные случаи домашнего насилия происходят в семьях с хорошим достатком и высоким социальным статусом. В таком кругу принято держать лицо и, зачастую, узнать о тяжелом положении можно только после того как уже произошла трагедия.

Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

 

Ежегодно от домашнего насилия погибают не менее трехсот женщин. Также две трети всех убийств составляют тяжкие телесные, повлекшие смерть, которые не входят в эту статистику.

«У нас есть комплекс проблем, не только он связан с тем, что заявляют или не заявляют идти в полицию. У нас есть проблема право примирения. У нас действительно не возбуждают дела, когда есть к этому основания. Есть сведения о том, что прокуратура на практике препятствует возбуждению», — говорит Анна Швабауэр, член экспертного совета по семейному праву.

Наталья Штурм поделилась, что ни раз приносила заявление в полицию, снимала побои, проходила медосвидетельствования. Удивительным образом она узнавала, что нос и ключицу сломала сама, упав с лестницы. Удивление прошло, когда очередной раз, напившись, муж рассказал кому и сколько он заплатил за ложные заключения.

Жалобы женщин и само существование термина «Домашнее насилие» однозначно говорит о том, что проблема есть. Но при этом закон о профилактике семейно-бытового насилия пока что не может разрешить возникшие вопросы.

Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

«В нынешней дискуссии в Медиагруппе «Патриот» не было паритета. Выступали в основном противники закона о домашнем насилии. Возможно это выглядит странно, но эти люди вовсе не выступают за домашнее насилие. Они говорят о том, что есть претензии к самому законопроекту, который, по их мнению, не готов, он сырой», — считает Евгений Зубарев, генеральный директор Федерального агентства новостей.

Среди мер по улучшению законопроекта были предложены: борьба с алкоголизмом, господдержка жертв насилия, введение нравственной политики и воспитания. 

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