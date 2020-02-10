Законопроект о домашнем насилии обсудили в Медиагруппе «Патриот». ФАН-ТВ

Новый законопроект о домашнем насилии уже давно стал предметом спора. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» решили прояснить неоднозначные моменты. В дискуссии участвовали депутаты Законодательного собрания, представители МВД, психологи, юристы, уполномоченный по защите семьи.

Певица Наталья Штурм поведала личную историю: с мужем-тираном она развелась еще 15 лет назад, но сегодня готова открыто говорить о пережитом. Звезда 90-х призывает бороться за себя, не терпеть оскорбления и рукоприкладство.

«Вот эти фотографии, вы видите, нашего счастья, а вот эта стопочка — рентгены мои с поломанными костями. Он меня прямой наводкой ударил вот так вот в нос. Кровь брызнула во все стороны, причем черная, потому что он поломал мне нос. Ребенок орал дико. Это первая была травма для ребенка. Я стала убегать из дома, он меня догнал на территории нашего дома, я кричала, соседи есть и с той, и с другой стороны. Меня он избивал ногами на снегу, он говорил: «Ты будешь меня слушаться». В чем? Я не знаю», — вспоминает певица.

Депутат ЗакСа Андрей Цыганов уточнил, что законопроект продвигался 40 раз, но так и не был принят. Также он назвал его «феминистским законопроектом».

Участники дискуссии единогласно сошлись во мнении, что алкоголь является своеобразным триггером — люди, которые являются абсолютно адекватными в трезвом состоянии, под градусом теряют человеческий облик. Это подтвердила и Наталья Штурм, назвав своего бывшего мужа «добрейшей души человеком, который превращается в исчадие ада». При этом жертвой насилия может стать любой человек.

«К сожалению, довольно часто в ситуациях домашнего насилия оказываются женщины, которые вынесли опыт насилия в детском возрасте, которые впали в созависимые отношения. Если вы чувствуете, что есть агрессия, что вами манипулируют, или есть физическое давление, то лучше с этим прийти к психологу, проговорить это и иметь общее понимание того, что происходит», — советует Мария Макарова, психолог.

Бесспорно, человек, находящийся внутри ситуации, может не сразу понять, что его тиранят. Более того, в семьях низкого социального статуса такие отношения воспринимаются как естественные, мол, ну не образованные люди, не умеют по-другому общаться.

По-настоящему страшные случаи домашнего насилия происходят в семьях с хорошим достатком и высоким социальным статусом. В таком кругу принято держать лицо и, зачастую, узнать о тяжелом положении можно только после того как уже произошла трагедия.

Ежегодно от домашнего насилия погибают не менее трехсот женщин. Также две трети всех убийств составляют тяжкие телесные, повлекшие смерть, которые не входят в эту статистику.

«У нас есть комплекс проблем, не только он связан с тем, что заявляют или не заявляют идти в полицию. У нас есть проблема право примирения. У нас действительно не возбуждают дела, когда есть к этому основания. Есть сведения о том, что прокуратура на практике препятствует возбуждению», — говорит Анна Швабауэр, член экспертного совета по семейному праву.

Наталья Штурм поделилась, что ни раз приносила заявление в полицию, снимала побои, проходила медосвидетельствования. Удивительным образом она узнавала, что нос и ключицу сломала сама, упав с лестницы. Удивление прошло, когда очередной раз, напившись, муж рассказал кому и сколько он заплатил за ложные заключения.

Жалобы женщин и само существование термина «Домашнее насилие» однозначно говорит о том, что проблема есть. Но при этом закон о профилактике семейно-бытового насилия пока что не может разрешить возникшие вопросы.

«В нынешней дискуссии в Медиагруппе «Патриот» не было паритета. Выступали в основном противники закона о домашнем насилии. Возможно это выглядит странно, но эти люди вовсе не выступают за домашнее насилие. Они говорят о том, что есть претензии к самому законопроекту, который, по их мнению, не готов, он сырой», — считает Евгений Зубарев, генеральный директор Федерального агентства новостей.

Среди мер по улучшению законопроекта были предложены: борьба с алкоголизмом, господдержка жертв насилия, введение нравственной политики и воспитания.