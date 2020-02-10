Зрители НТВ не поверили в естественность волос Киркорова

Москва, 10 февраля. Зрители программы «Ты не поверишь!», выходящей на НТВ, засомневались в естественности волос знаменитого российского певца Филиппа Киркорова.

Во время передачи журналисты НТВ заметили, что шевелюра у звезды эстрады на вид стала гуще. Киркоров в ответ заявил, что это не парик, а его настоящие волосы и даже предложил репортерам подергать его за локоны для проверки.

Секретом хороших волос певец назвал регулярные ксеноновые ингаляции за 20 тыс. рублей и «болгарско-русский генофонд». Артист добавил, что тщательно ухаживает за волосами, а также имеет личного стилиста, которая сопровождает его на всех публичных мероприятиях.

Однако все эти доводы не смогли убедить зрителей. Некоторые обратили внимание, что, демонстрируя журналистам прическу, Киркоров не трогал макушку, а именно в этом месте у мужчин в возрасте начинается облысение. Кроме того, пользователи заметили, что дергание за волосы вовсе не доказывает, что они «свои». На сегодняшний день парики имеют хитрые крепления, которые прочно удерживают искусственную шевелюру на голове, оставаясь невидимыми. Кто-то из комментаторов заявил, что Киркоров начал носить парики еще во время сожительства с Аллой Пугачевой.

Напомним, что Киркоров уже представал перед зрителями лысым. В начале февраля резидент Comedy Club выложил совместный клип, где он и король российской эстрады исполняют рэп. В конце ролика Киркоров снимает кепку, демонстрируя зрителям свою чисто выбритую голову.