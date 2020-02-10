Эксперты Мюнхенской конференции назвали причины упадка Запада

Москва, 10 февраля. В преддверии Мюнхенкой конференции по безопасности глава мероприятия Вольфганг Ишингер презентовал экспертный доклад под названием Westlessnes, что можно перевести как «Беззападность». В документе констатируется упадок западной цивилизации.

В предисловии к докладу Ишингер подчеркивает, что весь 2019 год международные процессы проходили под знаком упадка Запада, который столкнулся с внутренними и внешними вызовами. По его словам, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем Мюнхенской конференции.

Основным вызовом целостности Запада эксперты называют рост националистических течений. Представители таких течений видят Запад не сообществом ценностей демократии, а сообществом, которое объединяют общая культура и религия. По их мнению, Западу «угрожают «чужаки» с отличными от них религиозными и культурными ценностям».

Еще одна причина упадка, по мнению экспертов: неуверенность во внешней политике. Авторы доклада полагают, что Запад делает ошибку, отказываясь напрямую ввязываться в открытые конфронтации, предпочитая вместо этого подготовку зарубежных кадров в сфере безопасности или отправку оружия союзникам. При этом подчеркивается, что уход Запада с позиций уверенного мирового лидера и защитника ценностей привел к усилению позиций России, Китая и Ирана.

Эксперты Мюнхенской конференции отдельно обращают внимание на тот факт, что самым острым внешним вызовом для Запада в течение последних лет оставалась деятельность России. По мнению авторов доклада, в 2019 году Москве удалось добиться нескольких дипломатических побед в прошлом году: возвращение в ПАСЕ, контракт с Турцией на поставку С-400, установление роли Москвы в качестве посредника на Ближнем Востоке.

Отметим, на прошлой неделе известный немецкий политолог Александр Рар рассказал о причинах успеха российской внешней политики. По его мнению, Россия одержала «грандиозную победу» над Западом, развеяв надежды оппонентов завладеть ее богатствами. Рар подчеркивает, что западные страны не сумели повлиять на Москву даже во время кризиса после распада СССР.

Политолог считает, что Российская Федерация на данный момент является одним из основных локомотивов по выработке правильных решений в политике.