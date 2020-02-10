 Экс-боец подразделения «Беркут» нуждается в медицинской помощи. ФАН-ТВ

Горсти таблеток ежедневно — до двадцати штук — утром, днем и вечером. От панкреатита, гастрита, головных болей, сахарного диабета и от температуры. Все это последствия тяжелой болезни, вот уже пять лет бывший ополченец, экс-боец подразделения «Беркут» Денис Запорожец борется с онкологией.

«В середине 2015 года, получается, у меня лимфоузлы начали набухать на шее. Я ротному говорю: «Поехал я в больничку, узнаю, что там, да к чему». Приехал туда, заместитель по медицинской части посмотрел на мои лимфоузлы и сказал, срочно ехать к хирургам в Луганск», — вспоминает Денис.

В результате в онкологическом диспансере в Луганске Денису поставили диагноз — лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы. Началась химиотерапия. После шести курсов наступила ремиссия. Однако уже через год (и с новой силой) недуг вновь заявил о себе. Последовала еще «химия», там же в Луганске, но самочувствие только ухудшалось. Дальше мужчину отправили в Донецк — средства на несколько курсов дорогостоящего лечения удалось собрать через группу в соцсети.

Но лекарства болезнь только сдерживали. Денис направился на консультации к врачам в Россию. Союз Добровольцев Донбасса помог парню попасть в федеральное медико-биологическое агентство в Кирове. Там он прошел семь курсов химиотерапии, состояние улучшалось. Но на этом финансирование закончилось.

«Когда я приехал в Москву на консультацию, сказали, что мне еще бы курса четыре, и у меня была бы ремиссия. Сделали бы пересадку костного мозга. Донор у меня либо мама, либо по России вообще 32 донора. Все удивились, у всех обычно по одному, по два находятся», — продолжил Денис.

Сейчас у Дениса на руках есть все необходимые российские документы и направление на госпитализацию в 31-ую городскую больницу в Петербурге. Однако, по словам самого Дениса и семьи Крапивиных, у которой он сейчас живет, встреча с заведующей отделением ничего не дала, и в госпитализации ему отказали.

«Стала говорить, что вы знаете, у нас мест мало, у нас лежат больные, которых мы можем лечить. У Дениса тяжелое состояние поэтому брать его — значит, нужно кого-то выписывать, чтоб его положить, мы не имеем такой возможности, поэтому ничем мы помочь не можем», — рассказала Ольга Крапивина, петербурженка.

В семье Крапивиных Денис живет около месяца. Они познакомились через группу в соцсети, где волонтеры собирают средства на лечение парню.

«Наши врачи не понимают, зачем мы это делаем, мне так и было сказано: «А зачем вам это надо?». О милосердии у нас уже, по-моему, забыли, и в медицине тоже», — возмущена Ольга.

«Что я увидела: молодого, жизнерадостного такого. Радости, жизнелюбия, приветливости столько! Очень надеемся, что помогут ему врачи, что он поправится», — говорит Елизавета Крапивина, петербурженка.

И сам Денис верит в свою долгую жизнь. Через неделю ему исполнится тридцать лет. Он сражается за каждый день и готов бороться дальше, только очень нужна помощь врачей.