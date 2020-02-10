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Правоохранители проверят корыстный мотив в деле сестер Хачатурян

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Правоохранители проверят корыстный мотив в деле сестер Хачатурян

Москва, 10 февраля. Генпрокуратура РФ поручила следствию проверить корыстный мотив, руководствуясь которым сестры Хачатурян могли убить своего отца. Об этом сообщили защитники потерпевшей стороны.

Согласно этой версии, перед убийством девушки потратили значительную сумму с карты отца и побоялись вероятного наказания. Сам Михаил Хачатурян в это время находился на лечении в больнице.

Следствие узнало эти факты после обнаружения переписки сестер в приватном чате одной из социальных сетей, передает телеканал «360».

Отмечается, что девушки удалили сообщения сразу после убийства, однако правоохранители сумели их восстановить. Прочитав их, становится понятно, что подозреваемые готовились к преступлению.

По мнению защиты потерпевшей стороны, выявленные доказательства опровергают версию о состоянии аффекта, в котором сестры убили своего отца.

«Генпрокуратура в постановлении о возврате дела указала, что имело место приготовление [к убийству]. Следовательно, о какой неосознанности можно говорить или невменяемости?» — пояснил адвокат Георгий Чугуашвили.

Юристы уверены, что убийство Михаила Хачатуряна было запланировано и хладнокровно осуществлено.

«У человека был мотив скрыть определенные обстоятельства, которые сам же породил, в силу чего он готовится совершить там убийство», — добавил защитник.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве подозреваются его три дочери, которые заявили о насилии со стороны отца.

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Источник: 360
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