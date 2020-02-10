Эксперты назвали меры борьбы с домашним насилием, альтернативные новому закону

Санкт-Петербург, 10 февраля. Эффективная борьба с алкоголизмом, принятие действенных мер психологической поддержки и ряд других методов могут стать альтернативой принятию спорного закона о профилактике семейно-бытового насилия. Такое мнение высказали участники пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту.

Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации Анна Швабауэр уверена, что закон о домашнем насилии не направлен на борьбу с реальным насилием. Эксперт предложила иные меры.

«Можно увеличить штат участковых, если их не хватает. Принять меры, направленные на борьбу с алкоголизмом: ввести принудительное лечение алкоголизма в отношении лиц, которые совершают противоправные действия», ― приводит слова Швабауэр корреспондент Федерального агентства новостей.

Обозреватель ФАН Наталья Макеева предложила обратить внимание на правоприменение в вопросе домашнего насилия.

«Восстановить лечебно-трудовые профилактории, разобраться с правоприменением и выяснить, почему не работает Уголовный кодекс», ― добавила Макеева.

Однако депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев не согласился с Макеевой. Парламентарий уверен, что проблема заключается в неготовности российского общества разрешить эту проблему.

«Проблема не в правоприменении и не в УК РФ. Даже если мы введем жесткие статьи, ничего не поменяется, это мое личное мнение. Проблема в том, что общество не пришло к согласию, мы видим, что взаимоотношения поменялись, но мы к этому еще не пришли и пытаемся отстраниться от этой проблемы», ― заявил Цивилев.

Начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД РФ по городу Санкт-Петербургу Юлия Кулагина считает психологическую поддержку эффективным механизмом профилактики конфликтов.

«В жизни семьи принимают участие минимум два взрослых человека и ребенок. Необходимо разработать действенные механизмы психологической поддержки для каждой стороны. Зачастую нужно работать со всей семьей: с мамой, папой, детьми», ― отметила эксперт.

Психолог и кандидат политических наук Мария Макарова поддержала Кулагину. По ее словам, психологическая поддержка должна касаться и самих насильников.

«Это работа с авторами насилия ― агрессорами, они такие же элементы общества. Кроме того, необходимо увеличить финансирование приютов для женщин, где им предоставляется помощь», ― добавила психолог.

Руководитель совета Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов предложил пересмотреть информационную политику и бороться с насилием по примеру других общепризнанных и насущных проблем.

«Пересмотр информационной политики государства по примеру борьбы с пьянством наркоманией. Уничтожить ту среду, которая порождает это все», ― заключил эксперт.

Необходимость профилактики домашнего насилия обсуждается уже с 2016 года. За последние четыре года инициатива претерпела многочленные изменения, однако и в настоящий момент проект закона вызывает жаркие споры. Медиагруппа «Патриот» провела пресс-конференцию «Закон о домашнем насилии — «за» и «против», в ходе которой депутаты Госдумы, юристы, журналисты, активисты общественных организаций, чиновники и специалисты силовых структур высказались об инициативе.