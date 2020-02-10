Киев назвал возможный срок обмена удерживаемыми лицами с РФ

Киев, 10 февраля. Украина может осуществить обмен удерживаемыми лицами с Россией в феврале или марте. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Новый обмен может произойти в этом месяце или в следующем. Сложно предсказать», — отметил он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что на данный момент никаких конкретных договоренностей с Москвой нет.

Напомним, что последний большой обмен между РФ и Украиной состоялся 7 сентября 2019 года. Обмен произошел по формуле «35 на 35». Киев передал российской стороне главу информагентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который проходил фигурантом уголовного дела о госизмене, поскольку высказывал слова поддержки в адрес ДНР и ЛНР. После переезда в РФ журналист занял место в Совете по правам человека при президенте. Москва же передала Киеву украинских военных моряков, которые по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко нарушили границу, вторгшись на бронекатерах в российские воды в Керченском проливе.

Состоявшийся обмен тогда поддержали многие западные лидеры, включая президента США Дональда Трампа, который назвал это позитивным шагом. Вскоре после этого в Париже состоялся саммит «нормандской четверки», в ходе которого президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин впервые встретились и оказались за одним столом.