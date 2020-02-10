Почетный караул у Вечного огня на Пискаревском кладбище несут постовцы. ФАН-ТВ

В Петербурге проходит патриотическая акция, ребята заступают на почетный караул у Вечного огня.

С особой гордостью и уважением сегодня эти юноши и девушки выходят к Вечному огню и возлагают гирлянду к монументу «Мать-Родина». Они много тренировались, отрабатывали строевую подготовку, углубленно изучали историю Великой Отечественной войны. Этих ребят называют постовцами — продолжателями традиции заступления на Пост №1. Первый такой пост был выставлен в 1957 году на Марсовом поле в Петербурге.

«Пост №1 — всероссийская акция, когда молодые ребята выходят к Вечному огню и несут вахту памяти, в память о тех, кто защищал страну, защищал Ленинград, в память о тех, благодаря кому мы сейчас живем», — говорит Юлия Аблец, председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В конце января в Петербурге стартовала патриотическая акция «Эстафета памяти — Почетный караул». До конца марта будут проходить районные этапы соревнований. Сегодня память героев Великой Отечественной войны на Пискаревском кладбище почтили отряды Красносельского района.

«Я — большой патриот, и когда предложили такую сферу, что можно себя в этом попробовать, я решила и согласилась», — поделилась Екатерина Мясникова, участница патриотической акции.

Смотр-конкурс почетных караулов продлится до конца марта. Победители смогут нести службу у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище в День Победы 9 мая.