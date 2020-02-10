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Все монастыри Украинской православной церкви поддерживают Московского патриарха

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Все монастыри Украинской православной церкви поддерживают Московского патриарха

Москва, 10 февраля. Все монастыри Украинской православной церкви (УПЦ) остаются верными Московскому патриархату. Об этом заявила глава синодального отдела УПЦ «Церковь и культура», настоятельница Архангело-Михайловского монастыря в Одессе игуменья Серафима (Шевчик).

Она утверждает, что ни один монастырь УПЦ не присоединился к так называемой «Православной церкви Украины».

«Мы даже не слышали о том, чтобы кто-либо из насельников или насельниц высказывал подобное желание», — сообщила игуменья.

Священнослужительница отметила, что небольшая часть прихожан на Западной Украине выражала такое намерение, но в монастырях даже в этом регионе не было подобных случаев.

«И на Волыни, и в Ровно, и на Львовщине, а это, наверное, самые проблемные области, насельники единодушно поддерживают святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — обратила внимание настоятельница.

По ее словам, «это говорит о том, что монашество на Украине решительно настроено хранить единство со своей матерью — Русской православной церковью».

Власти Украины стали оказывать на УПЦ усиленное давление после создания «Православной церкви Украины». Неканоническая организация была образована в результате слияния двух раскольнических и непризнанных в православном мире «церквей» по инициативе официального Киева и Константинопольского патриархата.

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Источник: РИА Новости
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