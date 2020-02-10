Пользователей Сети растрогало архивное видео встречи Заворотнюк и Фриске

Москва, 10 февраля. Пользователи Сети обсуждают видеозапись, на кадрах которой запечатлена трогательная встреча ныне покойной певицы Жанны Фриске и актрисы Анастасии Заворотнюк.

В социальных сетях был опубликован фрагмент музыкального шоу «Два голоса». На кадрах ролика можно увидеть Анастасию Заворотнюк, которая встречает прибывшую в студию Жанну Фриске с объятиями.

Видеоролик растрогал пользователей Сети, которые выразили сожаления с в связи с безвременной кончиной Жанны Фриске, а также пожелали скорейшего выздоровления Анастасии Заворотнюк.

«Что там с Настей? Как здоровье?» — спрашивает annakolokolnikova05.

«Какая она хорошая была, жаль», — отмечает saipnazarova_dildora.

В августе 2019 года в СМИ появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. В сентябре стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако на странице Заворотнюк в Instagram был опубликован пост с опровержением данной информации.

В декабре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что Анастасию Заворотнюк «парализовало навсегда. При этом родственники актрисы отказались комментировать данную информацию.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали опухоль мозга. На протяжении двух лет певица боролась с тяжелой болезнью, однако 15 июня 2015 года Фриске скончалась из-за остановки сердца.