Москва, 10 февраля. Заслуженный разведчик Александр Голубев скончался в Москве в возрасте 83 лет. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Иванов.

По его словам, Голубев ушел из жизни в минувшую субботу.

«8 февраля на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки РФ Александр Титович Голубев», — пояснил Иванов ТАСС.

Голубев начал служить в органах госбезопасности СССР с 1959 года, однако во внешнюю разведку он попал только в 1969 году. Сотрудник КГБ прошел путь от оперативника до резидента, работая в разных странах. Он участвовал в штурме дворца Амина в 1979 году, а также возглавлял разведуправление КГБ РСФСР. Голубев был награжден орденами Красного знамени, Красной звезды и «За военные заслуги».

Напомним, что еще один советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине в июле прошлого года. На момент смерти ему было 86 лет. Баронин работал в Нигерии в семидесятых годах прошлого века. Он смог получить информацию о лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью срочно были направлены специальным рейсом Аэрофлота в СССР. Немецкий журнал Stern назвал его «выдающимся мастером шпионажа».