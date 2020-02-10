Цивилев объяснил, почему западный вариант закона о домашнем насилии не подходит России

Санкт-Петербург, 10 февраля. Российскому обществу необходимо самостоятельно выработать модель урегулирования семейных отношений, а не заимствовать уже готовую западную, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Об этом он рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

Цивилев стал участником пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной законопроекту о домашнем насилии.

«Я очень надеюсь, что мы ― Российское государство ― создадим свою модель семьи, которая будет комфортна для проживающих в нашей стране, а не будет заимствована. Но если мы сами не создадим, то, боюсь, нам через этот закон, через методички, через грамотно сделанные фильмы нам будут навязывать. Сейчас мы защищаемся, своего не предлагаем. А «Домострой» ― это не вариант», ― заявил Цивилев.

При этом депутат обратил внимание, что пока что общество не пришло к этому, единственный суррогат, который есть, ― этот отложенный закон о домашнем насилии.

«Мы сами-то хотим это обсуждать, поэтому такая дискуссия, такая ругань тут, а за этим всем стоит то, что мы сами еще не решили, как мы хотим жить в семье. У нас отношения внутри семьи должны тоже поменяться», ― уверен парламентарий.

Люди меняются, в том числе в церкви уже высказываются о семейных отношениях по-другому, отметил депутат. Отношение к воспитанию детей, к отношению между людьми изменилось.

Цивилев рассказал, как только начал обсуждаться закон о домашнем насилии, к нему обратилось в приемную мужское общество. Этот закон побудил обсуждения внутри нашего государства, констатировал депутат. По его словам, мужская часть населения обеспокоена тем, что Россия является лидером по числу мужских самоубийств, а также бесправностью и дискриминацией прав мужчин как социальной группы.

Депутат отметил, что российская молодежь сейчас учится по западным фильмам, есть определенная интеграция, глобализация, обмен ценностями.

«Лично я против списанных европейских законов, у нас есть своя ментальность, свое отношение к подобным процессам. Списывать с Америки, Европы, Зимбабве – это для нас недостойно», ― добавил Цивилев.

Цивилев подытожил, что выступает против предложенного проекта закона о домашнем насилии. Однако необходимость регулировать процессы в рамках семейных отношения, в том числе связанные с насилием, очевидна, подчеркнул он.