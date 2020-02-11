Сирия новости 11 февраля 07.00: число контуженных в Ираке военных США выросло, «шахид-мобили» в Идлибе

Сирия, 11 февраля. США готовятся объявить новое число пострадавших при ударе по «Айн аль-Асад», боевики дважды использовали «шахид-мобили» против САА в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям террористов в Алеппо, нанесли авиаудары по боевикам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: заявили, что не намерены выводить из Идлиба наблюдательные пункты.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции САА в Латакии, применили «шахид-мобили» против САА на юге Алеппо, продолжили сопротивление в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: начали операцию против ИГ1 в Ираке, преследовали мужчину в Ракке, что привело к его гибели.

Международная коалиция: заявила о росте числа раненых в результате ракетного удара Ирана.

Провинция Латакия

Боевики, связанные с террористической коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», нанесли ракетный удар из РСЗО по позициям САА в районе города Кардаха в Латакии. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@Syrian_Braa).

Провинция Алеппо

На юго-западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористическими группировками, которые действуют в идлибской зоне деэскалации. Как сообщает Telegram-канал (@almohrarmedia2), вертолеты ВВС Сирии нанесли удары по боевикам в районе населенного пункта Аль-Джина. Step News сообщает также об ударах по террористам в районе населенного пункта Аббин-Симан.

Тем временем аналитический источник в Twitter (@HKaaman) сообщает, что в течение дня боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» дважды применили начиненные взрывчаткой «шахид-мобили» против правительственных сил в районе недавно освобожденного поселка Мизнан на юге Алеппо. Отмечается, что это уже десятый «шахид-мобиль» за последние 10 дней. Источники сообщают о потерях в рядах правительственных войск, подтверждения этой информации на данный момент нет.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб на протяжении трассы М5 продолжаются столкновения между правительственными войсками и формированиями боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», которых поддерживает армия Турции. Турецкая сторона, отмечает Baladi News, официально заявила, что «речи о выводе из Идлиба наблюдательных пунктов турецкой армии не идет».

Тот же источник сообщает, что ВВС Сирии продолжают работать в Идлибе: авиация нанесла удар по позициям боевиков в районе населенного пункта Кали на севере Идлиба.

Тем временем медиаресурс боевиков в Twitter (@alwataniaTahrer) заявил об успешной атаке ПТУР на юге Идлиба, в районе населенного пункта Кафр-Биках. Сообщается, что был уничтожен грузовик САА с солдатами, среди них есть погибшие.

Провинция Ракка

Неопознанный мужчина попытался убежать от патруля курдских террористов, прыгнул в реку Евфрат и умер. Как сообщает новостной источник в Twitter (@EuphratesPost), курдские боевики из «сил безопасности» SDF преследовали мужчину в населенном пункте Мадина в провинции Ракка, он бросился от них в реку и утонул. Подробности инцидента не приводятся.

Провинция Эс-Сувейда

Отряды иракского курдского ополчения «Пешмерга» начали операцию против «спящих ячеек» террористической группировки «Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в провинции Дияла. Как сообщает новостное агентство Anna News, операция проводится в районе населенных пунктов Колахо и Джалавла.

Между тем количество американских военных, контуженных при ракетном ударе Ирана по авиабазе США «Айн аль-Асад» в провинции Анбар, выросло до 100 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США.

Напомним, количество пострадавших в результате удара иранского Корпуса стражей Исламской революции постепенно росло с 8 января, когда был нанесен удар, а президент Дональд Трамп объявил, что «пострадавших в результате ракетного удара не было». В Иране по данным своих шпионов в Ираке заявили, что в результате удара погибли более 100 военнослужащих США, а более 500 получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.