Эксперты нашли связь между законом «О домашнем насилии» Оксаны Пушкиной и Львом Троцким

В понедельник, 10 февраля, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция на тему «Закон о домашнем насилии — «за» и «против». В работе круглого стола, посвященного этому вопросу, приняли участие юристы, общественные и политические деятели. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Перед началом пресс-конференции актеры провели наглядную демонстрацию того, что из себя представляет домашнее насилие. Один из участников пантомимы — муж-кухонный боксер — издевался и «избивал» свою «жену» за то, что та пришла домой слишком поздно. Были даже разбиты две фарфоровые чашки. Сценка была сыграна настолько натурально, что певица Наталья Штурм не выдержала и покинула зал пресс-центра, пока представление не окончилось. Вернувшись через пару минут, она заявила, что именно так все в ее семье и происходило.

Первому слово было предоставлено депутату Госдумы Сергею Вострецову. Он строго осудил практику семейного насилия, заявив, что взрослым людям бить друг друга непозволительно — особенно если они находятся в тесных отношениях. Тем не менее закон он не поддержал.

«Это вопрос воспитания, и никакой закон здесь не поможет, — заявил парламентарий. — Если уже пошли в ход оскорбления, то супругам просто нужно садиться за стол и договариваться об условиях их совместной жизни. Договориться об уступках друг другу. Но если кто-то уже переходит все рамки разумного и в ход идут «руки», то это проблема, скорее, психиатрического характера, корни которой также нужно искать в семье того, кто это насилие применяет. Люди, когда-то подвергавшиеся насилию в детстве, сами потом используют его в качестве средства решения проблем».

По словам Вострецова, действующее законодательство отлично справляется со своими обязанностями, и каких-то дополнений в него вносить не нужно.

«Сейчас у нас как? Первый раз если причинил вред кому-то из членов семьи, то дают административку, если повторил — то уже до двух лет. То есть регулятор работает отлично, и нам не нужна вся эта зарубежная помойка, где за каждый чих запрещают видеться с семьей. Это не решает проблемы, а делает ее только хуже», — уверен депутат.

Говоря о численности подобного рода «проблемных» семей, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу Юлия Кулагина заявила, что в городе на Неве и в Ленинградской области на учете стоит больше 3 300 человек.

Кандидат политических наук Мария Макарова поделилась информацией о том, что даже среди психологического сообщества нет понимания, хорош ли закон о домашнем насилии в его нынешней редакции. Но в том, что он нужен, сомнений нет.

«Что, на мой взгляд, упущено в законопроекте: не прописано, как будет вестись работа с актором насилия — с тем, кто его применяет. Возможно, что у этого человека психологическое расстройство, и ему требуется помощь. Ведь чтобы воссоединить семью, а именно эту цель преследует обсуждаемая нами мера, необходимо по-своему помочь каждой из сторон конфликта», — уверена психолог.

По ее мнению, поведенческие паттерны как жертвы, так и агрессора списываются людьми со своих собственных родителей: если отец постоянно бил мать, то девочка в этой семье начинает считать, что подвергаться насилию со стороны своего мужчины — это нормально; в то время как мальчики начинают считать себя в праве бить женщин. Таким образом, насилие передается из поколения в поколение.

Руководитель совета Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов рассказал о распространенном мифе относительно противников закона о домашнем насилии: якобы те поголовно являются тиранами и мракобесами. По его словам, это далеко не так.

«Категорически против законопроекта выступают многодетные семьи и все традиционные конфессии, — уверен общественник. — В то время как за его принятие уже успели выступить секс-меньшинства и организации — иностранные агенты. На мой взгляд, такое представительство уже само по себе о многом говорит: закон явно пытаются тиснуть нам из-за океана».

Цыганов раскрыл, что предлагаемый к принятию законопроект вовсе не о «физическом» насилии над женщиной — с защитой на этом поле отлично справляется и действующее законодательство. Дело совсем в другом.

«Нам пытаются впарить такие понятия, как психологическое и экономическое насилие. Знаете, что это такое? Представим, что я при жене буду угрожать выгнать из дома кошку, которая «сходила» не на положенное ей место. Согласно выдумкам Оксаны Пушкиной (автор законопроекта «О домашнем насилии». — Прим. ФАН), я уже являюсь насильником! И меня теперь самого можно выкинуть из дома на абсолютно законных основаниях! Приняв этот закон, мы откроем «ящик Пандоры» — делать этого ни в коем случае нельзя», — уверен общественник.

Певица Наталья Штурм рассказала свою историю домашнего насилия. Для контраста она принесла фотографии со своей свадьбы, где она и ее новоиспеченный супруг светятся от счастья, и рентгеновские снимки, на которых запечатлены ее переломанные этим самым супругом кости.

«Ему нравилось, придя домой из казино в 4 утра, вытаскивать меня в ночной рубашке из постели и спрашивать «где ты была»? Когда я начинала говорить ему, что следовало бы умерить количество поступаемого в его организм алкоголя, муж начинал меня бить. Однажды он сломал мне нос — на стены брызнула черная кровь. Все это видел нас маленький сын. Я попыталась убежать из нашего дома, но он догнал меня на участке, повалил на снег и начал избивать ногами, приговаривая «ты будешь меня слушаться!», — поделилась трагическими воспоминаниями певица.

Член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совете Федерации и кандидат юридических наук Анна Швабауэр резко негативно отнеслась к законодательной инициативе Оксаны Пушкиной. По ее словам, «закон о домашнем насилии» — это лоббируемый Западом проект, направленный на разрушение института семьи в нашей стране.

«Поскольку насильственные действия любого рода и так запрещены нашим законодательством, то предлагаемый законопроект будет применяться в случаях причинения страдания, не связанного с насилием. Настоятельная просьба выбросить мусор тоже подпадает под его действие — ведь она причиняет дискомфорт тому, кому она говорится! А как заставить ребенка идти в школу, если он не хочет — ведь пойдет же и нажалуется на вас! Идея Пушкиной направлена против нормальных семейных отношений и нормального воспитания детей», — уверена Швабауэр.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев рассказал о дискриминации мужчин в семейном праве и призвал не заниматься бездумным сдиранием западного семейного права.

«У нас своя ментальность, — объявил политик. — С семейным насилием следует бороться, но мы должны предложить собственное решение этой проблемы».

Корреспондент ФАН и многодетная мать Наталья Макеева заявила о том, что законопроект Пушкиной и информационная кампания, которая ведется вокруг него, имеют цель демонизировать институт семьи.

«Во многих статьях, посвященных этому вопросу, мы видим, как нам внушают, что семья — это место, где тебе нанесут психологическую и даже физическую травму. Согласно навязываемой их авторами мысли, любой неприятный момент, который происходит в семье, якобы в состоянии нанести ущерб ее членам. В итоге дети в этой семье начинают думать, что создавать свою собственную семью не следует, потому что семья — это плохо. Я напомню, что данные инициативы отнюдь не новы: сто лет назад идеи военного коммунизма и насильственного изъятия детей у родителей в нашей стране продвигал Лев Троцкий (один из лидеров Октябрьской революции. — Прим. ФАН). И то, что мы сейчас видим на Западе — это неотроцкизм в чистом виде», — уверена журналист.

«Мне кажется, вы слишком глубоко копнули», — озадаченно произнесла Штурм.

К единому мнению эксперты так и не пришли — но благодаря изложенным ими позициям каждый читатель ФАН теперь сам может составить свое мнение о «Законе о домашнем насилии».