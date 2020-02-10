Трамп предсказал конец масштабной эпидемии коронавируса

Вашингтон, 10 февраля. Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия китайского коронавируса пойдет на спад в апреле 2020 года. Об этом сообщают журналисты из пресс-пула главы Белого дома.

«По коронавирусу: люди думают, что он уйдет в апреле из-за жары. Говорят, что жара убивает подобный вирус», — сказал Трамп на встрече с губернаторами.

Глава Белого дома также добавил, что «положение» США способствует борьбе с коронавирусом.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных коронавирусом достигает 40 тысяч человек. От вируса погибли более 900 человек, при этом двое из них скончались за пределами материкового Китая. Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

6 февраля от коронавируса скончался врач Центральной городской больницы Ухани Ли Вэньлян. 11 января у него были зафиксированы симптомы нового вируса. 1 февраля наличие коронавируса у Вэньляна подтвердилось. Стоит отметить, что Вэньлян был одним из первых китайских врачей, сообщивших об эпидемии коронавируса в Ухани. После этого медика и его коллег вызваны в полицию, где им вынесли предупреждение, а также потребовали не распространять «ложную информацию».