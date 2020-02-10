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Ученые обнаружили новый способ передачи коронавируса

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Ученые обнаружили новый способ передачи коронавирусаМосква, 10 февраля. Ученые обнаружили новый способ передачи китайского коронавируса. Об этом сообщает научный журнал Journal of the American Medical Association.

Ранее медики предполагали, что новый штамм коронавируса передается воздушно-капельным путем, а также через контакт с загрязненными поверхностями. Однако последние исследования показали, что вирус может передаваться через фекальные массы.

По данным исследователей, диарея и тошнота наблюдалась у 14 из 138 пациентов еще за несколько дней до появления симптомов коронавируса. Позднее в их экскрементах был обнаружен коронавирус. Ученые предполагают, что фекалии могут служить дополнительным источником для передачи вируса.

«Распространение коронавируса 2019-nCoV через фекалии может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах», — отмечают исследователи.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. В настоящее время количество зараженных новым видом коронавируса достигает 40 тысяч человек. Всего погибли 910 человек, при этом двое из них скончались за пределами материкового Китая. Случаи заражения коронавирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

 

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