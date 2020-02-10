Российские больницы готовы выписать заразившихся коронавирусом китайцев

Москва, 10 февраля. Российские больницы готовы выписать двух граждан Китая, которые были госпитализированы с коронавирусом. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, на сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке», — отметила она.

Попова пояснила, что пациенты будут выписаны, новые анализы дадут отрицательный результат. Напомним, что в России было зарегистрировано два случая заражения опасным коронавирусом, вызывающим пневмонию. В обоих случаях заболевшими оказались китайские граждане. Один был госпитализирован в Тюменской области, другой — в Забайкальском крае.

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По словам главы организации, были зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса людей, которые не бывали в Китае. Это может свидетельствовать о более масштабном распространении инфекции.

В соцсетях появились слухи о том, что коронавирус мог быть создан специально в военных целях, однако посол Китая в США Цуй Тянькай опроверг эти домыслы. По его словам, вирус мог быстро распространиться из-за того, что местные власти недостаточно быстро отреагировали на его появление.