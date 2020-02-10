С помощь С-500 и А-235 «Нудоль» Россия формирует воздушно-космическую оборону

Военный аналитик Алексей Леонков заявил, что зенитно-ракетный комплекс С-500 будет составляющей воздушно-космической обороны России.

Ранее генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов рассказал, что разрабатываемый в России зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» сможет вести перехват целей за сотни километров от поверхности Земли.

«Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли. <...> Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний», — сообщил он в интервью Аркадию Мамонтову.

Кроме того, по словам Созинова, перспективный «Прометей» не будет иметь аналогов в мире и сможет решать задачи как противовоздушной, так и противоракетной обороны. В настоящее время сотрудники «Алмаз-Антей» ведут работы над С-500 с максимальной экономией средств, выделенных на испытания.

«Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет», — отмечает главный конструктор концерна.

В свою очередь военный аналитик Алексей Леонков предположил, что ракеты нового комплекса будут отличаться габаритами от своих предшественников — ракет С-300 и С-400. Дело в том, что конструкторам необходимо заставить выходить новые снаряды на низкую околоземную орбиту и совершать там маневры для уничтожения вражеских целей.

«Предполагается, что у комплекса С-500 будет не 4 ракеты, как у С-400, а, например, 2 или даже 3. То есть пока не понятно, как там определились с конфигурацией, и мы имеем только общие сведения, которые не дают возможности оценить пусковую установку. Единственное, что понятно, что это будет мобильная установка, решающая задачи на стыке противовоздушной и противоракетной обороны. Это ниша, которую нужно было закрыть на основе С-500 и идущего мобильного комплекса ПРО А-235 «Нудоль». То есть Россия сейчас формирует такое понятие как воздушно-космическая оборона. Сейчас у нас она сформирована на уровне радиолокационного обнаружения, идентификации цели, целеуказания. Работа по целям, находящимся в воздухе и ближнем космосе, то есть на высотах от 100 км и выше», — говорит эксперт.

Работы для С-500 в будущем будет много, так как в настоящее время Соединенные Штаты Америки высоты от 100 км рассматривают как один из эшелонов размещения небольших спутников, решающих вопросы создания глобальной сети 5G. Ни у кого не остается сомнений, что эти космические аппараты также будут использоваться в интересах Пентагона.

«США создают систему спутников, которые могут контролировать воздушное пространство на предмет обнаружения гиперзвуковых комплексов. То есть это будут спутники, работающие в интересах Минобороны США и они как раз будут находиться на высотах от 100 до 300 км, будут летать группой и выдавать информацию. В случае возникновения прямой угрозы суверенитету России, все спутники должны будут выводиться из строя в первые два-три месяца ведения боевых действий. В том числе будут работать и те системы, которые будут обеспечивать преимущество, как считают американцы, над нами. И тут необходимо помнить, что вопросы милитаризации космоса у США поставлены на программную основу и помимо спутников-разведчиков должны появиться некие оружейные платформы», — продолжает собеседник ФАН.

Так что это как раз тот список целей, которые будут включены в рабочее поле перспективного комплекса противоракетной и соответственно противоспутниковой обороны.

«У нас сейчас существует комплекс А-135 «Амур», который закрывает от противоракетной угрозы столицу нашей Родины — центральный промышленный район. То есть его основная цель — баллистические ракеты. Но мы знаем, что помимо МБР появляются и другие виды угроз, в том числе и угрозы из космоса. Поэтому С-500 на перспективу как раз является тем комплексом, который закроет этот вопрос окончательно. У США может быть и появится эта система [спутников], ну а у нас уже готов ответ», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, в начале февраля заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что в 2020 году комплекс С-500 будет готов к поставкам в Вооруженные силы. По его заверениям, основная задача С-500 — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях — и на среднем участке.