Белоруссия намерена закупать нефть из РФ по цене в 83-85% от мировой

Минск, 10 февраля. Белоруссия намерена закупать российскую нефть по ценам в 83–85% от мировых без учета торговой пошлины. Об этом сообщил первый зампред правительства страны Дмитрий Крутой.

По его словам, сейчас цена для Минска ниже мировой на 17%, то есть на размер пошлины.

«А если мы пошлину уберем и возьмем чистую цену между компаниями, то она, по сути, мировая», — заявил белорусский вице-премьер.

Крутой отметил, что компания «Сафмар» поставляет нефть в Белоруссию без премии к цене, Минск планирует договориться о работе с другими поставщиками по такой же схеме.

«Да, это сейчас вопрос переговоров. И мы говорим, что ценообразование должно быть одинаковым по сравнению с западными странами», — подчеркнул чиновник.

При этом Белоруссия продолжит поиск альтернативных источников нефти, несмотря на договоренности с Россией.

«Президент четко поставил задачу, чтобы правительство абсолютно все направления отрабатывало и не снижало градус этих консультаций. Мы это все продолжаем, в том числе и с Казахстаном», — пояснил Крутой.

Он также добавил, что уже есть договоренности с Астаной по транспорту, однако для этого необходимо «пересматривать экспортный портфель».

«Но они этим занимаются и обещают, что какой-то объем для Беларуси они соберут», — заверил зампред белорусского правительства.

Он сообщил, что в Минске рассчитывают, на то, что поставщики черного золота из РФ с 15 по 23 февраля направят заявки на транзит.