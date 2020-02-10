В Африканском союзе заявили о своем участии в урегулировании в Ливии

Аддис-Абеба, 9 февраля. Лидеры государств-членов Африканского союза (АС), собравшиеся вчера в столице Эфиопии Аддис-Абебе для проведения очередного 33-го саммита организации, заявили о готовности положить конец всем вооруженным конфликтам на Африканском континенте. Также участники данного мероприятия заявили о том, что они уже довольно давно следят за ситуацией в Сахеле, а также в Ливии, где уже очень давно длится гражданский конфликт.

Также на саммите отметили, что Африканский союз длительное время не принимал участие в вопросах урегулирования ливийского кризиса, однако на последнем мероприятии Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о том, что участие союза в решении этого вопроса является вполне законным.

Кроме того, в Африканском союзе заявили, что без его участия никакие эффективные и устойчивые договоренности по Ливии не могут быть заключены. Еще страны-участники организации сообщили о готовности взять на себя ответственность за дальнейшее продвижение мирных инициатив, а также за поиск политического решения, которое позволило бы найти выход из ливийского кризиса.

Также АС намерен более продуктивно заняться развитием Африканского континента, консолидировано бороться с террористическими угрозами и предотвращать любые вооруженные конфликты в регионе. Для этих целей планируется создать континентальные силы, которые будут способны обеспечивать выполнение всех этих задач.

В рамках 33-го саммита Африканского союза прошла передача поста руководителя этой организации от президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который возглавлял ее весь последний год, новому главе — южноафриканскому лидеру Сирилу Рамафосе, взявшему на себя обязанности своего предшественника.

Стоит отметить, что в мае текущего года в столице Южноафриканской Республики Претории состоится крупный саммит по безопасности на Африканском континенте, о чем сообщил Рамафоса. Также президент ЮАР заявил о необходимости создания континентальной зоны свободной торговли и решить вопросы гендерного равенства в политике и прав африканских женщин.