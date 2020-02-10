Нарколог Лазарев назвал первые симптомы развития женского алкоголизма

Москва, 10 февраля. Нарколог и психиатр Игорь Лазарев назвал первые симптомы развития алкоголизма у женщин и рассказал, каких напитков дамам в первую очередь стоит опасаться.

Специалист отметил, что деление алкоголизма по гендерному признаку условно, так как привыкание развивается по одной и той же схеме у обоих полов, однако протекает оно несколько по-разному. В частности, это обусловлено тем, что женщины относятся к алкоголю менее лояльно, чем мужчины, для которых выпить — в порядке вещей. Остерегаясь крепких напитков, представительницы прекрасного пола обычно берут пиво или вино, не подозревая, что именно это питье гораздо опаснее с точки зрения привыкания.

«Определенное количество алкоголя считается допустимым и социально приемлемым. Если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, мы уже можем говорить о психологической зависимости», — пояснил Лазарев «Вечерней Москве».

Врач добавил, что явным свидетельством развития алкоголизма являются попытки скрыть «ежевечерний бокал». Некоторые девушки дожидаются, когда их родные заснут, или выпивают в подъезде. Но есть и хорошая новость: подобное поведение демонстрирует, что человек осознает свою проблему, а это первый шаг к ее решению.

Психологическими симптомами развивающегося женского алкоголизма также являются трясущиеся руки и похмельный синдром. На этой стадии люди обычно уже обращаются к врачу.

Ранее главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что примерно треть россиян являются «тихими алкоголиками». Такие люди в день могут выпивать по 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца, что является злоупотреблением. При этом «тихие алкоголики» не осознают себя таковыми и не обращаются за помощью к врачам.