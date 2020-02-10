Психотерапевт Толстая рассказала об опасности «встреч с мертвыми» в виртуальной реальности

Москва, 10 февраля. Южнокорейская компания Viv Studio создала цифровую копию погибшей девочки. Специалисты компании изучили все имеющиеся видеозаписи и фотографии, на которых была запечатлена девочка, после чего воссоздали образ ребенка в виртуальном пространстве. Позднее была организована «встреча» матери с умершей дочерью в виртуальной реальности.

Психотерапевт и писатель Наталья Толстая выразила уверенность, что данная технология позволит родителям легче перенести потерю ребенка. Однако злоупотребление подобными сеансами может оказать негативные последствия.

«Думаю, будет непреодолимая тяга играть в эту игру, как в «танчики». А виртуальные игры сейчас разрушают реальные семьи с детьми, ведь отец вроде и дома, но каждую секунду сидит в игре и от него нет ни внимания, ни ласки, ни дополнительных денег, а иногда и туда улетают деньги, как в трубу», — отметила психотерапевт.

По ее словам, каждый человек должен принимать и понимать смерть близких людей, так как она является неотъемлемой частью жизни, передает Nation News.