Ветеран Кужильный рассказал, какой совет бы дал всем мировым лидерам

Корреспонденты Федерального агентства новостей провели несколько дней в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики в разговорах с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Кужильным, который стал героем нашего спецпроекта «Дед Победы». Несмотря на свой внушительный возраст — 95 лет — он не отказался прогуляться с нами, спуститься с третьего этажа своего дома, дойти до вокзала и показать нам место, где проработал десятки лет после войны — железнодорожную станцию Ясиноватая.

Раньше в интервью Алексей Кужильный рассказал корреспондентам ФАН, как из военного сапера-минера он переквалифицировался в осмотрщика вагонов, багажного раздатчика, проводника и даже начальника поезда.

«Железная дорога стала для меня родной! — говорит Алексей Кужильный. — Всю жизнь здесь проработал! Я ведь только и знал, что военные годы и работу на железной дороге».

Ветеран рассказал, что посвятил железной дороге 40 лет и никуда не выезжал. Но мы знаем, что одно из его желаний — спустя 75 лет вновь оказаться на Красной площади на параде Победы. ФАН писал о том, как герой нашего спецпроекта в 1945 году на первом Параде Победы в рядах особого батальона бросил к Мавзолею трофейные знамена, но с тех пор больше не был на торжествах в честь победы над фашизмом.

Спрашиваем Алексея Николаевича, хотелось бы оказаться на Красной площади снова — ну вдруг, получится?

«Как здоровье позволит», — скромно отвечает он и, похоже, даже не верит в такую возможность.

«Если бы была возможность передать сообщение министру обороны России или президенту нашей страны — что сказали бы?», — расспрашиваем его.

«На таком высоком уровне что сказать? Чтобы был мир во всем мире. А чтобы его достичь, надо, чтобы все руководители государств — первые лица — собрались и сделали международный форум, — рассуждает Алексей Кужильный. — Создали такие условия, чтобы меньше тратили на оружие, а друг другу помогали. Скажем, в одном государстве голод — помогли ему. Чтобы боролись со стихиями сообща. А то помогут немножко совсем, а говорят много. В последнее время что-то у нас такие катаклизмы… Австралия горит, в Сибири топит… Надо, чтобы все помогали друг другу. Надо ликвидировать пропаганду ненависти. Чтобы все, как у нас в Союзе было, и во время войны было: когда все были, как братья на фронте»

Федеральное агентство новостей желает Алексею Николаевичу беречь себя — ведь мы надеемся, что ему еще предстоит поездка в Москву на парад Победы.

Наше агентство привлекает внимание к истории ветерана со стороны ответственных ведомств и общественных организаций, чтобы добиться его приглашения на главное торжество в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года.