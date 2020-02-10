Снявшего фейк о коронавирусе в московском метро пранкера арестовали на месяц

Москва, 10 февраля. Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц пранкера Кароматулло Джаборова, который снял фейк о коронавирусе.

Речь идет о ролике, в котором молодой человек притворяется заболевшим «китайской» пневмонией. На кадрах видно, как надевший медицинскую маску Джаборов передвигается по вагону метро, а потом падает на пол. Сперва несколько пассажиров бросились ему на помощь, однако пранкер начал активно изображать конвульсии, чем отпугнул людей. В результате все, кто находился в вагоне, в панике выбежали на ближайшей станции. Через некоторое время чудесным образом «выздоровевший» Джаборов спокойно вышел из вагона.

Московский метрополитен обратился в правоохранительные органы, которые смогли вычислить хулигана. Им оказался гражданин Таджикистана. Он заявил, что считает свое видео «социальным экспериментом», однако вину признал. В настоящее время полиция ищет соучастника, который снимал Джаборова на камеру, пишет «Газета.ру».

Согласно предварительным данным, заказчиком данного «социального эксперимента» может быть юрист ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь. Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обвинил главу ФБК Алексея Навального в том, что он распространяет в соцсетях панику в связи с коронавирусом при помощи ботов. По такой же схеме тиражировались фейки о числе погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Общественник провел расследование, в ходе которого было озвучено предположение, что основатель ФБК (признан иноагентом) мог использовать собственную «ботоферму» для информационных вбросов.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, произошла в Китае в конце прошлого года. Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По словам главы организации, были зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса людей, которые не бывали в Китае. Это может свидетельствовать о более масштабном распространении инфекции.