Глава службы разведки Норвегии назвал Россию главным вызовом для безопасности страны

Осло, 10 февраля. Россия и Китай являются самой большой угрозой для безопасности Норвегии, заявил глава службы внешней разведки этой страны генерал-лейтенант Мортен Хага Люнне.

Об опасностях, которые исходят от Москвы и Пекина, он поведал в эфире местной телерадиокомпании NRK. В частности, Люнне назвал Россию военной державой, оперативные возможности которой охватывают весь спектр военных действий. Особенно его беспокоит новое российское оружие, о котором президент РФ Владимир Путин заявил в своем послании Федеральному собранию в 2018 году.

По его мнению, оно не подпадает под существующие договоры об ограничении вооружений и «способствуют демонтажу структуры международной безопасности». Новые и более совершенных системы вооружений которые создает Россия, по словам Люнне, обеспечивают «более динамичную военную мощь» ВС РФ.

Начальник разведки также отметил, что Россия укрепляет свою базовую структуру на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, часто проводит масштабные военные учения, а также проводит испытания новых видов «супероружия» в непосредственной близости от границ Норвегии.

«Эти вооружения представляют для Норвегии угрозу, которая заключается в возможности оказаться за русскими линиями, и при росте [российского] потенциала будет трудно это предотвратить», — цитирует его ТАСС.

Китай, по его мнению, угрожает интересам Норвегии и других стран своими планами создать «цифровой Шелковый путь», то есть «взять под контроль часть сетей пятого поколения 5G».