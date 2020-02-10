«Сирийские правозащитники» из Катара призывают США к вторжению в Сирию и свержению Асада

«Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) снабжает ведущие западные СМИ сведениями о количестве погибших и задержанных сирийцах. Издания, которые пользуются информацией SNHR, предпочитают не писать о самых тесных связях это сети с боевиками сирийской «умеренной оппозиции», о поддержке, которую оказывают SNHR государства, кровно заинтересованные в продолжении вооруженного конфликта в Сирии, и о том, как SNHR открыто лоббирует военное вмешательство Соединенных Штатов. О политических «правозащитниках», которые помогают Западу разрушать Сирию, читайте в материале Федерального агентства новостей.

«Сирийская сеть по правам человека» (SNHR) позиционирует себя как нейтральную системы мониторинга жертв конфликта в Сирии. За несколько лет организация стала важным источником информации для СМИ.

Крупные американские газеты, правозащитные организации и даже правительства опираются в своих заявлениях на сомнительные сообщения SNHR. Неужели ни разу не возникал вопрос — что именно представляет собой это организация, кто ее финансирует и каковы ее отношения с вооруженной «оппозицией» в Сирии?

В действительности «Сирийская сеть по правам человека» крайне далека от беспристрастности и является ключевым игроком сирийской «умеренной оппозиции». В настоящее время SNHR базируется в Катаре, получает внешнее финансирование и работает с высокопоставленными главарями «умеренной оппозиции».

Террористы во главе «независимой сети мониторинга»

11 мая американское издание The New York Times опубликовало материал «Что мы знаем о тайных пыточных Сирии» (What We Know About Syria’s Torture Prisons), в котором расписаны подробности о «секретной системе произвольных арестов и пыток в промышленных масштабах», якобы существующей в Сирии. Американская журналистка Энн Барнард (которая, вообще-то, специализировалась в NY Times на статьях об экологии) утверждала в своей статье, что «128 000 человек так и не вышли из сирийских тюрем и считаются либо мертвыми, либо все еще находящимися под стражей».

Эту шокирующую статистику предоставила «Сирийская сеть по правам человека», которую Барнард назвала «независимой организацией мониторинга жертв, ведущей самый строгий учет».

Аналогично, данные SNHR использовались в статье Луизы Лавлак для The Washington Post — об арестах вернувшихся домой сирийских беженцев. По версии SNHR, «две тысячи человек были задержаны после возвращения в Сирию в течение последних двух лет».

Уже несколько лет подряд данные SNHR без всякой критики используются всеми крупными новостными агентствами на Западе - от The Guardian до The Intercept и The Daily Beast. Журналисты безостановочно писали о предполагаемых злодеяниях Дамаска на основе этих данных.

Добиваясь поддержки военного вмешательства США в общественном мнении на Западе, группа миллиардеров и иностранные правительства вложили сотни миллионов долларов в информационную войну. Ведут ее неправительственные организации, связанные с боевиками общественные группы и большая часть корпоративных медиа.

«Сирийская сеть по правам человека» стала одним из наиболее важных инструментов в этой операции. Выдавая себя за профессиональную правозащитную организацию, SNHR действовала как рекламный орган сирийской оппозиции в Катаре, сотрудничая с «посольством», состоящим из главарей «умеренной оппозиции».

Правительство Сирии стало целью для одной самых дорогостоящих и масштабных кампаний по дезинформации в новейшей истории.

Стоит отметить, что в совет директоров SNHR входит Бурхан Галиун, давний лидер так называемого «Сирийского национального совета», который Запад и страны Персидского залива поддерживают как оппозиционное «правительство Сирии в изгнании».

Учитывая оппозиционный состав руководства SNHR и тот факт, что организация базируется в Катаре, можно сделать вывод, что эти правительственные спонсоры — те же люди, что финансировали восстание джихадистов в Сирии, переправив боевикам несколько миллиардов долларов. Начавшись в 2011 году, «сирийская революция» привела к гибели сотен тысяч мирных жителей и спровоцировала чудовищных масштабов миграционный кризис.

Syrian Network for Human Rights is the least reliable "monitor." It downplays ISIS and al-Qaeda atrocities and its methodology is nonsense — Ben Norton (@BenjaminNorton) September 25, 2017

Почему же многие журналисты опускают этот важный фактор, пытаясь выдать SNHR за «независимую» организацию? Потому что правдивые данные об источниках информации вызовут у читателей закономерные сомнения в авторитете и беспристрастности SNHR — и будет очевидно, что статьи нацелены на оправдание военного вмешательства Запада в Сирии.

SNHR даже более пристрастна, чем другие ресурсы оппозиции

«Сирийская сеть по правам человека» долгие годы искажает данные о преступлениях террористов группировки «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) и группировок, связанных с международной террористической сетью «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), приписывая совершенные ими убийства мирных жителей правительственным силам.

В 2017 году SNHR заявила, что сирийское правительство несет ответственность аж за 92% смертей в ходе конфликта, а джихадисты ИГИЛ и «Аль-Каиды» виновные менее чем в 2% смертей. Разумеется, «правозащитники» не представили каких-либо конкретных фактов, чтобы подтвердить эти абсурдные данные.

The foreign state-funded "NGO" @SNHR laughably claims ISIS and al-Qaeda are responsible for 2% of civilian deaths, whitewashing their crimes pic.twitter.com/YpFrT6DZky — Ben Norton (@BenjaminNorton) September 25, 2017

Данные SNHR резко отличаются, например, от информации, которую публикует «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), другой широко известной организации, занимающейся отслеживанием жертв в сирийском конфликте. SOHR под руководством сирийского оппозиционного деятеля Рами Абдуррахмана базируется в Англии и получает финансирование от британского МИД для отслеживания ситуации в Сирии.

В отличие от SNHR, «Обсерватория» число погибших в рядах правительственных сил практически равно числу боевиков оппозиции: в боях против террористов, финансируемых из-за рубежа, погибло более 60 000 человек.

2013 NYT profile on the "man behind the Syrian Civil War’s casualty count":

"Despite its central role," the SOHR "is virtually a one-man band. Its founder, Rami Abdul Rahman, 42, who fled Syria 13 years ago, operates out of" his house in Coventry, Englandhttps://t.co/6QAcNA6ZyV — Ben Norton (@BenjaminNorton) February 23, 2018

Данные SOHR подрывают одностороннюю позицию западных СМИ и неправительственных организаций, которые заинтересованы в смене режима. Поэтому многие западные журналисты предпочитают обращаться за информацией к SNHR — статистика из Катара политически более «удобна».

По словам Джошуа Лэндиса, профессора международных и региональных исследований в Университете Оклахомы и ведущего эксперта по сирийским вопросам, «данные SOHR более надежны, чем у SNHR, которая тесно связана с сирийской оппозицией».

«Химическая атака» — очередной фейк SNHR

Пытаясь спровоцировать вооруженную интервенцию США, «Сирийская сеть по правам человека» не только манипулировала числом погибших, но и раздувала фейки о якобы применении Дамаском «химического оружия».

27 марта 2019 года SNHR заявил об обстреле позиций террористов «Исламской партии Туркестана» (TIP; запрещена в РФ) в Латакии «снарядами с хлором». Это произошло во время очередной эскалации в провинции Идлиб — когда сирийские войска вынуждены были ответить на провокации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». «Правозащитники» утверждали, что ракетный обстрел вызвал «затруднение дыхания, покраснение глаз и слезотечение» у террористов.

Практически сразу же Госдепартамент США поддержал этот фейк, заявив о «признаках применения Дамаском химического оружия».

Однако отчет британской SOHR содержал совершенно иную информацию и опровергал поспешные выводы SNHR и Госдепа. По данным «Обсерватории», информацию, полученную Госдепом США, распространили медиаисточники «Хайят Тахрир аш-Шам» — они утверждали, что от «газообразного хлора» пострадал один из боевиков «Исламской партии Туркестана». На самом деле молодой человек был болен астмой и получил приступ, надышавшись пылью во время правительственного обстрела.

Джихадистская «Исламская партия Туркестана» состоит в основном из мусульман-уйгуров из китайского Синцзяня. Уйгурские террористы тесно связаны в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам», и имеют систему контактов с «Аль-Каидой». Главари TIP вели пропаганду среди мусульман по всему миру, призывая их участвовать в джихаде против правительства Сирии. Так, в 2018 году «туркестанцы» опубликовали видео посвященное вербовке, в котором события 11 сентября 2001 года были объявлены «священным возмездием» загнивающим Соединенным Штатам, которые «наводнены гомосексуализмом и грехом».

Призывы к вооруженному вторжению США

Председатель Фадель Абдул Гани в своем отчете о «применении химического оружия» открыто заявил, что хочет добиться, чтобы США вмешались в конфликт на стороне джихадистов — «Исламской партии Туркестана» и «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Президент США, президент Франции и британский премьер-министр пригрозили Дамаску, что если химическое оружие будет использовано вновь, они получат решительный ответ, — заявил Абдул Гани в мае 2019 года. — Сирийское общество все еще ждет, когда эти лидеры выполнят обещания и будут всерьез и эффективно привлекать правительство Сирии к ответственности».

Фадель Абдул Гани долгие годы открыто поддерживал военное вмешательство США в сирийский конфликт. Так, в 2013 году он заявил журналу The Atlantic, что любые жертвы среди гражданского населения в результате американских авиаударов предпочтительнее, чем сохранение правления Асада.

В мае 2019 года SNHR вновь выступила с публичным призывом к иностранной военной интервенции, опубликовав доклад под названием «Сирийский режим снова использует химическое оружие в Латакии; Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и цивилизованные страны мира должны выполнить свои обещания». Заявления вновь были безосновательными, а намерения — более, чем явными.

«Для защиты мирных жителей Сирии необходимо немедленное вмешательство международной коалиции, подобно вмешательству НАТО в Косово», — писала SNHR.

«Сирийские правозащитники» привели красноречивый пример, сославшись на бомбардировку Югославии силами НАТО в 1999 году. Военное вмешательство НАТО привело тогда к «балканизации» и уничтожению сильного независимого государства и предлагая повторить это в Сирии, SNHR автоматически лишила себя права называться беспристрастным наблюдателем.

Оружие оппозиции в Катаре

Ваэль Аледжи, представитель SNHR, сравнил в Twitter лейбористскую партию Великобритании Джереми Корбина с нацистами Адольфа Гитлера, а неоконсервативного эксперта Ника Коэна, сторонника Корбина, назвал «человеком Хезболлы в Лондоне».

@BBCNewsnight Hitler's party was a socialist party, guess who call themselves UK socialist party ! — Wael Aleji (@waelaleji) April 29, 2016

Аледжи не только одобрил решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй поддержать авиаудары США по Сирии в 2018 году, но и объявил себя членом Консервативной партии Великобритании.

Here's to a brighter future for everyone. pic.twitter.com/EeN0YFAvBm — David Cameron (@David_Cameron) May 8, 2015

SNHR ранее базировалась в Англии, однако сейчас британский офис организации находится в «спящем режиме». Вопрос о финансировании не освещается, хотя сама SNHR признается, что «финансируется некоторыми государствами».

Организация открыто сотрудничает с оппозиционным «посольством» «Сирийского национального совета» в Катаре, а Катар активно финансирует исламистские повстанческие группировки в Сирии, в том числе «Джебхат ан-Нусру1», которую переименовали в «Хайят Тахрир аш-Шам».

Многие члены совета директоров SNHR бежали из Сирии после провала «революции», они живут в Катаре и занимают должности в Катарском университете в Дохе и многих других государственных учреждениях эмирата.

Бывший председатель «Сирийского национального совета» Бурхан Гальюн еще в 2011 году обещал странам Запада разорвать отношения Сирии с Ираном и палестинскими силами сопротивлениями, если его и его «совет изгнанников» сделают новыми хозяевами в Дамаске.

После таких заявлений трудно спорить с тем, что SNHR фактически является пропагандистским ресурсом сирийской «умеренной оппозиции» и поддерживает радикальные джихадистские группировки. Тем не менее такие журналисты, как Энн Барнард из The New York Times, предпочитают «упускать» эти неудобные факты, чтобы позиционировать SNHR как «независимую» и «правозащитную» организацию.

Журналистика на деньги Хиллари Клинтон

Энн Барнард, бывший руководитель бейрутского бюро The New York Times, которая активно работает с печально известным «Советом по международным отношениям», трудно назвать успешным сенсационным разоблачителем. Однако скандальный «отчет» о сирийских тюрьмах обеспечил ей приглашение на выпуск новостей «Демократия сейчас» и получила одобрение экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая назвала ее «замечательной журналистской публикацией».

This might be a first for me. https://t.co/EzXCdPVa8p — Anne Barnard (@ABarnardNYT) May 14, 2019

Данные, документирующие ошеломляющие человеческие жертвы в «секретных сирийских тюрьмах», Барнард обратилась к SNHR.

Начав свою статью с заявлений сирийца, который заявил, что был заключенным, Барнард представляет ошеломляющую статистику, призванную демонстрировать масштабы жестокости Дамаска: «Почти 128 000 не вернулись из сирийских тюрем и, предполагается, что они либо мертвы, либо все еще находятся под стражей. Почти 14 000 человек были убиты под пытками, согласно данным «Сирийской сети по правам человека», независимой контрольной организации, которая ведет самый строгий подсчет».

Сирийское правительство жестко отвечало на действия мятежников и экстремистов, которых финансировали, вооружали и готовили на деньги из-за рубежа. Однако речь идет о фактическом количестве жертв — и выводы SNHR в этом отношении комично абсурдны. Более того, данные SNHR не подкреплены ни одним доказательством или документом, кроме серии мультфильмов.

Одновременно SNHR утверждала, что террористы ИГИЛ убили всего 32 человека, а «Джебхат ан-Нусра» — только 21 человека. Такие данные вызывают закономерные сомнения, ведь известны бесчисленные свидетельства жестокости террористов ИГИЛ, есть данные об убийствах, пытках и похищениях, совершенных боевиками «Ан-Нусры», — однако Барнард и ее руководители в The New York Times приняли их за чистую монету.

Более того, в вопросах и ответах на Reddit автор «замечательной журналистки» описала вооруженный мятеж в Сирии, в ходе которого террористы «Джебхат ан-Нусры» захватили ряд районов Сирии, как «движение за реформы и демократию». Энн Барнард выражала недовольство тем, что США не вмешались и не свергли правительство в Дамаске сами.

«Президент Барак Обама делал громкие заявления, призывая к отставке господина Асада, — заявляла журналистка, — однако отступил даже от символического соблюдения рамок, которые он установил».

SNHR и Госдеп США

The New York Times — далеко не единственная информационная платформа, которая использовала фейки, распространяемые «Сирийской сетью по правам человека». SNHR стала второй по цитируемости организацией в докладах Госдепартамента США за 2018 год.

В сентябре 2018 года Муртаза Хуссейн и Мариам Эльба, авторы портала The Intercept, использовали данные SNHR, рассуждая о количестве «пропавших в разветвленной тюремной сети правительства Асада». Количество тайно арестованных, по их словам, составляло 82 тысячи человек, — это означает, что сирийское правительство должно было должно было организовать исчезновение 46 тысяч человек за восемь месяцев (по 200 человек в день!), если верить тому, что Барнард пишет в The New York Times.

Это лишь один из случаев, когда The Intercept цитирует SNHR как заслуживающую доверия «наблюдательную группу», не раскрывая связей «Сети» с боевиками оппозиции и их иностранными спонсорами.

According to the Syrian Network for Human Rights, there are at a minimum 95,000 forcibly disappeared persons in Syria, with almost 82,000 of these people having disappeared into the sprawling prison network maintained by the Assad government. https://t.co/4zDUJv0thc — The Intercept (@theintercept) September 10, 2018

«Сирийская сеть по правам человека» используют в качестве источника информации журнал The Guardian и другие противники Дамаска, например, «Центр документирования нарушений в Сирии» (CDVS). «Центр» утверждал, что российские авиаудары в Сирии приводили к большему количеству жертв среди мирного населения, чем удары коалиции США.

В своей статье для The New York Times Барнард опиралась также на доклад неправительственной организации Amnesty International за 2017 год, утверждая, что «тюрьма Седная» в Сирии стала «центром массовых казней», где «тысячи людей были повешены после скоротечных судебных процессов». Доклад, получивший название «Скотобойня», также опирался на ничем не подкрепленные заявления SNHR.

Amnesty International утверждает, что в тюрьме «Седная» было казнено от 5000 до 13 000 заключенных. Но в сноске на 17 странице доклада Amnesty признает, что эти данные, оказываются, основаны на экстраполяции — гипотетических расчетах.

На странице 40 Amnesty признает, что «точное количество смертей указать невозможно». В результате Amnesty International признает, что зафиксировала в течение пяти лет только 375 смертей, и то — благодаря «проверенным» данным SNHR.

Как и остальные организации, связанные с SNHR, Amnesty International называет SNHR просто «группой мониторинга», совершенно замечая ее тесных связей с сирийской оппозицией.

В статье Энн Барнард для The New York Times SNHR упоминается в ряду других неправительственных организаций и частных лиц, которые «имеют документально подтвержденные связи с сирийской оппозицией». Однако читателей никак не проинформировали о том, какой политической направленности придерживаются эти организации — как и о том, что их прямо поддерживают государства, поддержавшие кровавую «сирийскую революцию».

В результате таких «упущений» выпускаются одна за другой статьи, пригодные для печати и пропагандирующие свержение законного правительства Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.