Муромов прервал молчание и дал первое за два года интервью на фоне скандала с Пугачевой

Михаил Муромов уже два года не давал интервью. Недавно растиражированные его признания об Алле Пугачевой были сделаны именно тогда. Однако медиа опубликовали их в несколько интерпретированном виде. История с высказываниями Муромова в адрес Примадонны в одночасье стала одной из самых обсуждаемых историй в СМИ именно сейчас.

Автор резонансных статей о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян специально для Федерального агентства новостей побеседовал в эксклюзивном интервью с Михаилом Муромовым. В рамках интервью он обсудил с Михаилом Владимировичем вопрос о том, почему именно сейчас его высказывания о Пугачевой обрели такой резонанс, а также о его планах на этот год, ведь популярному певцу исполняется 70 лет. Михаил Муромов прервал молчание и решил расставить все точки над i.

«Я боролся с Первым каналом и, собственно, видимо, и с Пугачевой, но, к сожалению, я выиграл, к сожалению для них»

— Ваши слова о том, что Алла Пугачева платила деньги, чтобы вас не показывали по телевизору, приобрели серьезный резонанс. Насколько я понимаю, вы это высказали уже достаточно давно, но именно сейчас они почему-то так ярко прозвучали. Расскажите, как все было на самом деле в истории с Пугачевой. Когда это происходило?

— Начнем по-другому. Откуда взялась эта склока? Ее можно и иначе назвать — безнаказанностью и вседозволенностью. Журналисты, если их можно так назвать, ведь журналистская этика утрачена. Одному такому я не дал однажды интервью, а он несколько раз меня просил. Но когда я не дал ему интервью, он сказал, что напишет то, что хочет, от себя, и «вы за мной побегаете». Вот примерно так рождаются все эти слухи. В итоге, я выиграл суд у этого журналиста, но это не важно. Склока смешная. Мои слова перевраны. Да, когда-то я боролся с Первым каналом и, собственно, видимо, и с Пугачевой, но, к сожалению, я выиграл, к сожалению для них. Кроме того, потом эти люди подходили ко мне и извинялись. Мне удавалось добиваться опровержения и в лживой прессе. Чтобы я мог сказать о том, что Пугачева меня загубила, утопила и так далее, карьеру мою загубила? У меня нет такого понятия, как карьера, я инженер. Прервала мою карьеру? Ну смешно! Тем более, что карьерой я свою работу никогда не называл. У нас разные пути с Пугачевой. У нее своя красивая красочная жизнь, а у меня путь инженера, который работает. Можно подумать, я оправдываюсь. Нет. Я не оправдываюсь. Я разъясняю. А утопить и погубить меня — невозможно.

«Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало»

— В контексте высказывания, которое всплыло в СМИ, было указано, что вы говорите о том, что Пугачевой не нужны были звезды и что всех убрала эта Алла. Это так? Вы говорили это?

— Вполне возможно, но вряд ли я говорил именно так. Я говорил о себе. Ну, в принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще.

— Вы имеете в виду, что их нигде не стало, потому что их перестали показывать по телевизору?

— И по телевизору, и на радио. Нигде не стало. Люди ушли в сельское хозяйство, библиотекарями стали. Например, я могу сказать, что в «Огоньках» меня никогда не было. В знаковых концертах меня тоже не бывает. Хотя народ всегда этому удивляется. Мало того, меня даже приглашают на концерт какой-нибудь в Кремлевский дворец, а потом вдруг говорят, что Первый канал его перекупил и поэтому вас не будет. Это такое явление повсеместное, и не один год уже. Одно время, конечно, было удобно, ведь были кассеты. С кассетовой сетью бороться было невозможно, потому что они просто их выпускали. На радио — нет, на телевидении — нет, а вот кассеты есть, откуда, собственно, пошли «Яблоки на снегу». Оттуда же пошел и мой афганский цикл песен.

«Вместо двух песен костюмчик в сторонке около леса»

— Расскажите об истории с концертом 1986 года на Певческом поле в Таллине, который был посвящен Играм доброй воли, о которой рассказал Сергей Соседов. По его словам, вы признавались внутри шоу-бизнеса в том, что Пугачева на этот концерт вам перекрыла дорогу и что вас из него вычеркнули по ее велению. Что в реальности происходило в связи с этим концертом и как на историю с ним повлияла Пугачева?

— Это не Пугачева. А именно люди, которые работали на телевидении. Конкретные просто люди. За шесть часов до эфира прибежал, так сказать, «пугачевский» псевдоработник, такой был Карпов, режиссер и сказал: «Вот надо Муромова убрать — сказали, что не надо». А я в это же время снял два концерта в Ленинграде, приехал оттуда на машине в Таллин, спел две песни, причем одна из них была принята худсоветом. Я пел «Флюгер» и «Теплые ливни». Вышел Урмас Отт (известный в СССР журналист и телеведущий. — прим. ФАН) и сказал: «Сэйчас вийдет один булдозер и будэт про флюгер пэть». Я спел две песни, а в итоге, в конце видно только один мой костюмчик в сторонке, где я около леса стою.

— А были ли еще похожие истории?

— Ну, это уже не от нее (Пугачевой. — прим. ФАН) зависело. Фестиваль молодежи и студентов. Я катался там на ледовом балу на коньках с мастером спорта, с девочкой. Даже делал какие-то фигуры и на канатах катался. А потом Иванов, замминистра (заместитель Министра культуры СССР 1979-1987 гг. — прим. ФАН) сказал, что вот он, финальный номер! Но нет, не дали. Но это уже не Пугачева, а Костик Орджоникидзе. Там что-то Джуна (Джуна Давиташвили, целительница. — прим. ФАН) ему не так сделала. И так меня не стало.

«Малахов людям помогает»

— Но у Андрея Малахова вы время от времени появляетесь?

— Да. Но я появляюсь там, куда меня приглашают.

— Ну, вы были у Малахова на вечере Рубальской. Это было очень трогательно на самом деле.

— И, заметьте, я спел песню целиком. А на Первом канале ее пели в «Трех аккордах», и она обрезана в половину. Вместо семи минут она звучит три. Вот за это я буду бороться. Нельзя произведение карнать. Это тоже самое, что отрезать половину поэмы «Бородино». А Малахов на это все смотрит по-другому. Наверное поэтому он с Первого канала и ушел. Ему большое спасибо. Он хотя бы что-то делает. Людям помогает.

«Вокруг Пугачевой люди, которые поют ей комплименты и дифирамбы»

— Вы вообще редко даете интервью?

— Я вообще мало даю интервью. Практически совсем их не даю. Вот вы мне симпатичны, поэтому вам интервью даю. Даже не столько интервью, а, скорее, как разъяснение. Я не могу понять, откуда взялась вся эта пакость. Я уважительно отношусь к Пугачевой, но у нас с ней разные пути. У нее красивая замечательная жизнь, а у меня жизнь инженера. Это совсем все по-разному. У нее одни песни, у меня — другие. У меня «Афганистан», у нее «Айсберг». Я не из ее тусовки. Вокруг нее люди, которые поют ей комплименты и дифирамбы. Вы обращаете внимание, вот, допустим, Филипп (Киркоров. — прим.ФАН), уже экс-муж, так скажем, он все время будет говорить, какая она прекрасная, какая она замечательная. Поэтому Филипп будет. И он будет с Галкиным дружить, все будет, дружба такая, хорошая.

«Лучше бы боролись с этим болотом»

— Ваши коллеги по вашей истории в медиа с Пугачевой активно высказываются. Как вы к этому относитесь?

— Я хочу сказать дорогим моим коллегам артистам, актерам. Очень странно, что некоторые из вас взялись комментировать эту грязь. Лучше бы боролись с этим болотом, когда в эфире одно и тоже, а ниточки дергают 2, 3, 4 человека. И все время одно и то же. Люди удивляются. Просто подходят на концертах и говорят, ну ладно вас не видно, потому что вы правду говорите, а остальных то за что? Я когда говорю кому-то, что с Первым каналом сейчас сужусь, а сужусь я за похищенную интеллектуальную собственность, то мне сразу говорят: «Ой, тебя не будет в эфире. Ты не выиграешь в Останкинском суде». Но помимо Останкинского есть СИП (Суд по интеллектуальным правам. — прим. ФАН). Помимо Останкинского есть Арбитражный суд, Верховный суд. Что, разве на Останкинском суде свет клином сошелся? А мне не надо, чтобы меня показывали, меня и так не показывают. Вот и все.

«Сидели с Аллой рядом на банкете»

— Если вернуться к истории с Пугачевой, то она оказалась явно раздута?

— Каким образом из одной фразы можно было раздуть такую канитель, целый пожар? Дело в том, что я-то ее не говорил. Кто может показать, что я где-нибудь это говорил? Написать где-то вполне могли. Я говорил о том, что у Пугачевой свои люди на телевидении. Этого никто не скрывает. Что Пугачева не давала ходу определенным людям — да, не давала. Это все знают. И в этом нет никакого секрета. Меня возмутило, что это раздули и каждый по-своему это трактует. Задушила, утопила, погубила. Ну, боже мой, что за глупость такая. У нас с ней нормальные отношения. Работает женщина и работает. Мы с ней однажды на банкете даже сидели рядом. Два стула рядом. И никто никому ничего грубого не сказал. Только хорошие слова. Дай ей Бог всего хорошего. Тем более у нас с ней дачи недалеко друг от друга. Только у нее поместье, а у меня дом.

«Скоро 70»

— В этом году 18 ноября вам исполняется 70 лет. Есть уже какие-то планы на эту круглую дату? Будет большой концерт или еще какие-то мероприятия? Как планируете встретить?

— Предлагают, честно, но я этого лично сторонюсь. Опять-таки журналисты напишут свое, и будет опять что? «Если не хотите, то я сам напишу, я сам сфотографирую». Эти съемки все со скрытой камерой. Особенно этим грешат некоторые наши телестудии. Подкуп свидетелей, чтобы они говорили что ни попадя. Что это такое? А то получается, один тявкнул, и как в деревне, знаете, одна собака тявкнула, и все начали тявкать. В принципе, я очень думаю по поводу празднования 70-летия. Стоит, не стоит. Не знаю. Как сложится. Я вообще еду по речке, которая течет в мою сторону. Против течения я считаю — незачем. Надо двигаться по течению, но со скоростью большей, чем течет вода, потому что если ехать медленнее, то уже рулить невозможно. Не знаю, то, как я езжу, людям нравится. Уже больше 10 дисков у меня выпущено. Сейчас новый диск выпустил в формате mp3. Там 53 песни.