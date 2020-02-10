Психолог Королькова объяснила, с чем связана вера людей в мифы о здоровье

Москва, 10 февраля. Вера людей в разнообразные мифы о здоровье происходит из детства и связана с эпистемиологическим доверием. Об этом рассказала психолог Екатерина Королькова.

По ее словам, многие впитывают склонность к антинаучным заблуждениям с молоком матери, передает «Слово и дело».

«Неспособность отличать авторитетные источники от неавторитетных, <…> и прочие параноидальные идеи берут свое начало из самого детства, когда устанавливается привязанность к ухаживающему объекту, чаще всего — к матери», — заявила Королькова.

Специалист отметила, что проблема связана с так называемым эпистемиологическим доверием, которое означает нарушение способности доверять объективной информации из-за психологических травм.

«Нарушение этой способности связано с нарушением привязанности, чаще всего вследствие психических травм. То есть эпистемиологическое недоверие по сути — это одно из проявлений нарушенного эмоционального интеллекта», — пояснила психолог.

При этом Королькова рекомендует обращаться к специалистам в случае серьезных расстройств, поскольку эпистемиологическое недоверие является только одним из симптомов «нарушенной ментализации».

«Другими проявлениями могут быть импульсивность, проблемы в контроле над эмоциями, нестабильность в отношениях, склонность к выражению чувств через действия», — подчеркнула эксперт.

Если же проблема не настолько острая, то необходимо спокойно, без раздражения задавать человеку наводящие вопросы о том, откуда он знает ту или иную информацию и почему она кажется ему достоверной.