Новые правила вступления в ЕС не оставляют Украине ни единого шанса



Киевские политологи обсудили новые правила вступления в Евросоюз, которые должны быть утверждены на очередном саммите альянса в Брюсселе. По их мнению, обновленный порядок членства в ЕС делает его еще более недосягаемым для Украины, чем сегодня. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Напомним, на днях руководство Евросоюза подготовило новые правила, ужесточающие условия вступления в альянс. Еврокомиссия разработала новую методологию после временной «заморозки» переговоров с Северной Македонией и Албанией. Документ, одним из инициаторов которого выступила Франция, получил издевательское название «Улучшение процесса вступления — заслуживающая доверия перспектива Евросоюза».

В Париже утверждают, что Северная Македония и Албания «пока не достигли достаточного прогресса в сокращении коррупции и укреплении верховенства закона», и требуют изменений в процессе расширения ЕС. Международные эксперты отмечают: под такой мягкой формулировкой европейцы указали, что не могут принимать в альянс страны вроде Албании, где правят полумафиозные кланы, нарушаются права женщин и чуть ли не официально выращиваются наркотики.



Новые правила корректно гласят, что «государства — члены ЕС могут вносить больший вклад в процесс вступления через мониторинг на местах, через своих экспертов». Остановка или задержка в проведении реформ могут привести к санкциям против страны-кандидата — приостановке финансирования или переговоров.

«У государств — членов ЕС также будет возможность более регулярно анализировать и контролировать общий прогресс», — заявили в Еврокомиссии.

Новые правила вступления должны быть утверждены на саммите альянса в Брюсселе в марте 2020 года. Они коснутся Албании, Боснии и Герцеговины, Косово и Северной Македонии. Сербия и Черногория, которые могут войти в Евросоюз уже в 2025 году, не попадут под действие новых правил. На данный момент в ЕС состоят 27 государств.

В связи с этим Сергей Толстов, директор киевского Института политического анализа и международных исследований, напомнил, что Украина сегодня не является кандидатом в члены Евросоюза. Однако президент Владимир Зеленский, выступая 22 января на Международном экономическом форуме в Давосе, прямо предложил европейцам «принять Украину в ЕС вместо Великобритании, которая из него выходит».

«Мы видим свое будущее в составе Евросоюза, который должен просто принять нашу страну в свой состав. Мне кажется, это очень простое решение. Когда одна страна сделала Exit, другая европейская страна должна сделать Enter», — на голубом глазу заявил украинский глава.

«Если комментировать все это в духе юмористов из «95-го квартала», то для того, чтобы совершить какой-то прорыв, нужно знать всего два слова: «Слава Украине!» — пошутил Толстов. — Похоже, господин Зеленский сам всерьез верит, будто с помощью каких-то громких слов можно добиться того, чтобы наша страна заменила Британию в составе ЕС. Но тут чувствуется разница подходов — Брюссель относится к расширению союза как к весьма трудному и ответственному процессу. В Киеве его воспринимают как трудное и долгое «ожидание за дверями», которое при положительном исходе вдруг и разом решит все нынешние проблемы Украины».

Политолог предположил, что именно могли бы ответить нынешние и прошлые власти страны в ответ на простой вопрос европейцев: «А что, собственно, вы реально сделали для того, чтобы вступить в Евросоюз?»

«Скорее всего, команда Зеленского и команда [бывшего президента Украины Петра] Порошенко должны были бы ответить: «Ну, мы почти до основания разрушили нашу экономику, «зачистили» Украину от промышленности, для того чтобы перестать быть вашими конкурентами во всех возможных сферах. Мы резко опустили уровень жизни наших граждан и отправили миллионы из них работать на вашу территорию. Мы до предела задрали цены на энергоресурсы и «коммуналку», по сути, ограбив наших граждан. И все это для того, чтобы при постановке вопроса о вступлении у вас было как можно меньше расходов и головных болей».

«На пороге» вступления эксперты ЕС делят экономику каждой страны-кандидата на три части — в зависимости от специализации и конкурентоспособности, напомнил аналитик. Это «уникальная и конкурентоспособная» часть экономики, ее «проблемная» часть, а также «мусорная» сфера, полностью дублирующая отрасли других стран, которые в составе ЕС и без того эффективно работают.

По мнению Толстова, сегодня «полезная» часть украинской экономики сократилась до предела, зато «проблемная» и «мусорная» сферы составляют более 75%. Что в случае начала вступления в ЕС вынудит европейцев позакрывать едва ли не все оставшиеся в стране предприятия. Эксперт заметил, что по настоянию Франции правила приема в альянс радикально ужесточились — вместо переговоров по 16 параметрам сегодня Брюссель оценивает страну уже по 32. И несоответствие даже одному из них закрывает перед кандидатом «ворота в ЕС».

«При рассмотрении заявки на членство особые права предоставляются отдельным странам. Так, за государствами — «локомотивами Евросоюза» вроде Германии и Франции традиционно остается решающее слово по ключевым вопросам вступления новых стран-членов. Отдельные претензии могут выдвигать малые страны ЕС, по чьим экономикам может ударить появление новых участников. По их инициативе могут быть «придушены» целые отрасли экономики стран-претендентов».

По словам аналитика, речи о вступлении страны в альянс сегодня даже не идет. Ведь для того, чтобы хотя бы теоретически претендовать на членство, Киеву необходимо соблюсти абсолютно все положения Договора об ассоциации с ЕС. По информации Минэкономразвития Украины, на данный момент страна выполнила чуть больше половины из выдвинутых европейцами условий.

«Но даже если представить, что Киев каким-то образом, нанеся еще больший ущерб своей экономике, выполнит все пункты Договора об ассоциации, то тут в дело вступят такие «дружественные» нам соседи — члены ЕС, как Венгрия, Румыния или Польша, — заявил Толстов. — Эти страны обязательно поставят «вопрос ребром» о языковых правах этнических меньшинств, которые живут на нашей территории, а также многие другие вопросы — например, о «переписывании истории XX века». Та же Венгрия уже три года блокирует заседания Совета Украина — НАТО на любом уровне. Так что на пути нашего вступления в ЕС стоит немало препятствий. И, думаю, в будущем их станет еще больше».

В целом, признал политолог, в самом желании «заменить Британию в ЕС» для Киева нет ничего нового.