Цеков призвал жестко реагировать на действия властей Украины, ущемляющих права русских

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил о необходимости жестких мер по отношению к странам, где сносят памятники советским воинам, а также ущемляются права русских.

5 февраля вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что необходимо высылать послов тех стран, где государство допускает или даже инициирует снос памятников героям Великой Отечественной войны.

«Я думаю, что жесткие ответы с нашей стороны на подобные недружественные действия могут быть самыми разноплановыми. Высылка из России послов — одна из мер», — заявил Сергей Цеков, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей в ходе пресс-конференции «Вызовы современности и уроки истории. К 75-летию Великой Победы».

По мнению сенатора, в отношении Украины надо жестко реагировать не только на так называемую десоветизацию, которая приводит к переименованию улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, и к разрушению памятников советским воинам.

«Надо реагировать и на действия украинских властей, которые откровенно дискриминируют русских и русскоязычных на Украине. Русский язык там просто пытаются уничтожить», — считает Сергей Цеков.

В информационной повестке российских СМИ находят отражения вопросы экономического взаимодействия с украинскими соседями, например, транзит газа, напомнил сенатор.

«А я считаю, что по всем вопросам дискриминации русского языка и русских как таковых должны, как минимум, регулярно звучать жесткие заявления наших дипломатов», — заявил Цеков.

В ходе пресс-конференции сенаторы также отметили, что позиция России в защите исторической правды теперь не такая мягкотелая, какой была долгое время после распада Советского Союза.

«Странно слышать от Польши претензии на репарации от России, в то время как именно СССР, преемницей которого является наша страна, потратил на восстановление польской экономики 29 миллиардов рублей», — заявила член комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Она напомнила и о значительной роли авиации стран США и Англии в роли разрушения Варшавы, о чем сейчас в Польше политики стараются не вспоминать.

На пресс-конференции рассказали и о готовящейся в Крыму Международной научной конференции «Ялта–1945», которая пройдет 13–14 февраля в Ливадийском дворце-музее.

Сенаторы отметили огромную роль этого исторического события. В частности, по мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаила Козлова, во многом именно благодаря той Ялтинской конференции 1945 года мир вот уже 75 лет живет без глобальных войн.

«Умение подняться над амбициями для достижения компромиссов — это то, чему сегодня надо учиться руководителям ведущих держав мира. Поскольку в противном случае нарастающие экологические проблемы могут спровоцировать новые военные конфликты», — отметил Михаил Козлов.

Так же сенаторы не раз отмечали, что именно на Ялтинской конференции 1945 года начала оформляться идея о праве наций на самоопределение. Этого права крымчан лишили в 1991 году во время распада СССР. Поэтому воссоединение России с Крымом стало восстановлением исторической справедливости.

В Международной научной конференции «Ялта–1945» примут участие 100 ученых из 14 стран мира. Это также свидетельствует о растущем международном признании Крыма как территории России.