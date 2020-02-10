Швабауэр объяснила, почему спорный закон не направлен на борьбу с реальным насилием

Санкт-Петербург, 10 февраля. Предложенный законопроект о домашнем насилии не направлен на противодействие реальному насилию, заявила кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по семейному праву при Совфеде Анна Швабауэр. Ее слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Швабауэр приняла участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной спорному законопроекту о домашнем насилии. Эксперт отметила, что проблему насилия необходимо решать, однако предложенный законопроект не будет эффективным.

«Мы не оспариваем, что есть эта проблема насилия в семьях, мы ее обсуждаем. Но законопроект о профилактике семейно-бытового насилия не направлен на противодействие реальному насилию. Более того, он усугубит проблему», ― заявила юрист.

Швабауэр подчеркнула, что, согласно законопроекту, понятие семейно-бытового насилия не затрагивает ни преступления, ни административные правонарушения. Насилие — это деяние, которое причиняет физические, психологические или имущественные страдания, не содержащие признаки совершения уголовного преступления. Насильственные действия уже запрещены уголовным и административным кодексами, напомнила эксперт.

«Для этого законопроекта остаются страдания, не связанные с насильственными действиями. Что такое страдание? Это состояние печали, тревоги. Грустные мультфильмы, лирично спетая песня могут вызвать страдание, я уже молчу о воспитательных мерах, о том, чтобы ребенок сделал уроки, или жена попросила мужа вынести мусор, и он страдает. Юридически это попадает под предложенное определение», — объяснила эксперт.

По словам Швабауэр, предложенное в законопроекте определение предполагает запрет на непреступное насилие, в том числе принуждение. Закон будет касаться обычных, житейских вопросов, а требование родителя сделать уроки будет расцениваться как насилие по отношению к ребенку, отметила юрист.

Кроме того, Швабауэр сообщила, что по России распространяются материалы о жестоком обращении с ребенком. Это происходит за счет средств американского агентства по международному развитию (USAID), которое якобы борется за демократию по всему миру.

«Что мы узнаем из этих материалов? Что признаками жестокого обращения является тот факт, что родитель нереалистично оценивает способности ребенка, неспособность родителя обеспечить ребенку доброжелательную атмосферу, противоречивость реакции на поступки ребенка — это уже насилие. Вот это безобразие уже у нас входит в практику», — добавила Швабауэр.

Эксперт уверена, что существующую проблему домашнего насилия необходимо решать в рамках имеющегося законодательства, но совершенствовать правоприменительную практику.

«Проблема в правоприменении. Законы у нас есть, с каждым годом появляется все больше норм, которые позволяют противодействовать подобным ситуациям в семье. Например, в уголовно-процессуальном кодексе появилась статья 105.1 «Запрет определенных действий». Это — мера пресечения, когда происходит реальное насилие. Что эта мера предполагает? Возможность принятия запрета человеку, который применил насилие, находиться в определенных местах ближе установленного расстояния. Вот оно, уже есть!» — подытожила Швабауэр.

Участие в пресс-конференции принял глава совета общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге Андрей Цыганов. Он также выступил против предложенного закона о домашнем насилии и призвал бороться с первопричиной ― злоупотреблением алкоголя.