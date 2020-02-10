Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией в Идлибе

Москва, 10 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Сирии в связи с эскалацией в Идлибе.

«Мы по-прежнему сохраняем обеспокоенность», — отметил представитель Кремля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается уже восемь лет. С 2015 года Россия оказывает активную поддержку официальному Дамаску в борьбе с террористами. Было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (организация запрещена на территории России). Благодаря грамотной работе ВКС РФ удалось освободить многие сирийские города от боевиков и защитить инфраструктуру страны.

В начале января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган указали на решимость бороться с терроризмом в Сирии в соответствии со всеми подписанными двусторонними соглашениями. В Кремле заметили, что пока конкретных планов касательно встречи Путина и Эрдогана нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.