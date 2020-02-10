Сирия, 10 февраля. В Идлибе в результате обстрела погибли шесть солдат армии Турции, еще пять ранены. В Дамаске прогремел взрыв, пострадал один мирный житель. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с боевиками в Алеппо и освободили еще один поселок на юго-западе провинции.

Армия Турции и союзные силы: потеряли около десяти человек убитыми и ранеными на юге Идлиба в районе поселка Тафтаназ.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по укреплениям сирийской армии в Идлибе и направила к позициям военнослужащих автомобиль с террористом-смертником за рулем.

Провинция Дамаск

В столице Сирии городе Дамаск прогремел взрыв. Как сообщает РИА Новости, в районе Меззех у парка и одноименного стадиона Джаля взлетел на воздух заминированный автомобиль взлетел на воздух на западе сирийской столицы Дамаска в понедельник, сообщило гостелевидение Сирии. По данным телеканал Ikhbariya, самодельная бомба была установлена в автомобиле. На настоящий момент известно об одном пострадавшем мирном жителе. Взрыв также спровоцировал пожар. На место инцидента прибывают машину скорой и пожарной помощи. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Провинция Алеппо

Как передает источник в сети Twitter (@watanisy), под контроль сирийской армии после боев перешел поселок Аль-Канатир на юге провинции, а чуть позже и деревня Джазрая, которую боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» покинули после непродолжительной перестрелки. ВВС Сирии сбрасывают бомбы на опорные пункты радикалов в районе поселения Кафр-Нуран и Мизнан.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжили развертывание своих позиций в стратегическом районе у поселения Тель-Эйс к югу от города Алеппо, зачистив его и соседний поселок от мин и вызывных устройств, заложенных террористами, о чем сообщает агентство SANA.

Джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли позиции правительственных сил в деревнях Аль-Бавабия и Аль-Кусайбия, но сообщений о потерях в рядах сирийских военнослужащих не поступало.

Провинция Идлиб

Телеканал NTV, со ссылкой на минобороны Турции, сообщает о том, что шесть турецких военных погибли и около пяти получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе в районе деревни Тафтаназ. В ответ армия Турция открыла огонь по позициям сирийских войск, как заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Напомним, третьего февраля в результате артиллерийского обстрела в Идлибе под Серакибом погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Конвой покинул в два часа ночи свой наблюдательный пункт, не предупредив сирийцев о маневрах в указанном районе. Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат, что так и не было подтверждено со стороны сирийского Генштаба.

Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) объявили об уничтожении грузовика Сирийской арабской армии в районе поселков Кафр-Бетих, Тафтаназ в восточной части, как передает агентство Step News. После этого боевики заявили, что в ходе обстрела позиций армии в районе города Кафр-Рума погибли несколько сирийских военнослужащих.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали при помощи заминированного автомобиля позиции правительственной армии на окраине Маарет ан-Наасан к северо-востоку от города Идлиб, как передает медиаресурс Aleppo AMC.

Провинция Хасака

Турецкая армия во второй раз отменила совместный военный патруль с российской полицией в окрестностях города Дербасия на севере Хасаки. Как передает агентство Alk Habour, российский конвои в одиночку прошел маршрут патрулирования в зоне безопасности на севере Сирии. С третьего февраля турецкая сторона отказалась от совместных маршрутов с российской стороной на фоне напряжения сирийской-турецких отношений после обстрела турецких военнослужащих под Серакибом со стороны правительственной армии.