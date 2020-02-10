Поклонская готовит гардероб для поездки на Украину

Москва, 10 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что верит в торжество здравого смысла, которое рано или поздно наступит на Украине.

«Я все равно верю в здравый смысл и любовь — все плохое уйдет вместе с зимой. Может, не за горами то время, когда мы сможем долететь из Москвы в Киев и обратно. Никто не знает, как там погода в Киеве? Меховая курточка подойдет?» — пишет она в Telegram, выкладывая фото в зимней куртке и солнечных очках.

Свое сообщение бывший прокурор Крыма завершила знаменитым девизом хиппи Make love, not war («Занимайтесь любовью, а не войной»).

Ранее Поклонская, выступая по телевидении, сказала, что она сама является «русской украинкой». Это заявление вызвало негодование среди украинских интернет-пользователей. Тогда депутат заказала в московской клинике генетический тест, чтобы поставить точку в вопросе своего происхождения.

Поклонская также раскритиковала политику Киева по навязыванию населению украинского языка. По ее словам, раньше к этому вопросу относились спокойнее. В Киеве было принято говорить по-русски, а в Закарпатье — по-венгерски. Теперь же власть буквально помешалась на «мове», насаждая украинский язык повсюду, хотя подавляющее большинство украинцев говорит на русском.

Отметим, что в прошлом году Верховная рада приняла закон о госязыке, который заставляет использовать украинский буквально во всех сферах жизни. Документ уже получил неофициальное название «Закон о тотальной украинизации».