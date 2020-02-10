Samsung показала новый смартфон-раскладушку на церемонии «Оскара»

Лос-Анджелес, 10 февраля. Корейская компания Samsung представила новый смартфон-раскладушку с гибким экраном на церемонии вручения премии «Оскар». Официальная презентация устройства Galaxy Z Flip запланирована на 11 февраля.

Новый гаджет имеет меньший размер, чем другие гибкие устройства линейки Galaxy Fold, и представляет собой раскладывающуюся книжку.

Отмечается, что Galaxy Z Flip напоминает кнопочные телефоны-раскладушки и поступит в продажу в черном и фиолетовом цветах. Подробности о дате выхода, характеристиках и стоимости пока неизвестны.

Напомним, продажи первого гнущегося смартфона корейский производитель начал в октябре 2019 года. Выпуск устройства неоднократно переносился из-за выявленных технических неполадок, однако его стоимость довольно высока и для российского потребителя составляет 150 тысяч рублей.

Ранее в Сети подвергли критике новинку Samsung, уличив компанию в плагиате. По мнению пользователей Twitter, Galaxy Z Flip скопирован с игрового устройства Game Boy. При этом экран гаджета будут преследовать поломки из-за регулярного складывания и раскладывания. В целом, его надежность вызвала вопросы у экспертов, которые привели в пример хрупкие Lightning-кабели от Apple. Кроме того, потенциальным покупателям пришелся не по вкусу дизайн смартфона, передавала «Газета.ру».