ФАС сравнила с мародерством завышение цен в аптеках из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

ФАС сравнила цены в аптеках с мародерством
«Экономическое мародерство». Именно так Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала завышение цен в российских аптеках. Эксперты изучили рынок и выявили серьезный рост стоимости медицинских масок почти в 70 (в 68) субъектах страны. Хотя появление таких «мародеров-аптекарей» вполне объяснимо: сейчас в мире бушует эпидемия коронавируса, (им заразились уже около 40 000 человек почти в 30 странах). И вполне логично, что жители России (которая граничит с Китаем) думают о мерах профилактики. Но на прошлой неделе как раз из-за медицинских масок разгорелся скандал: вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что цены на них в отдельных аптеках взлетели аж с полутора до 70 рублей за штуку. Этим возмутился и президент России Владимир Путин:
«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и все, чтобы неповадно было в следующий раз», — сказал Владимир Путин, президент России.
После этого вопрос адресовали в антимонопольную службу. Она, кстати, не подтвердила, что наценки связаны с картельным сговором (хотя и не исключила этого). Как бы то ни было, «перекрыть кислород» недобросовестным торговцам уже хотят депутаты. Закон против завышенных цен в аптеках уже готовится в Госдуме.
На месте СКК в Петербурге возобновились работы
В Северной столице возобновились работы у бывшего спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский». На месте, где обрушилось здание, сегодня появились экскаваторы. Они разбирают уже разрушенные конструкции. Работы не велись последние 10 дней после того, как здесь произошла трагедия. 31 января бригада рабочих демонтировала кровлю исторического комплекса, но у того внезапно обрушились крыша и большая часть стен. Под завалами руин спасатели позже нашли одного погибшего. СК РФ уже заявил, что имело место быть нарушение правил безопасности. Расследование еще продолжается. К счастью, еще в прошлом году СКК закрыли и признали аварийным. По планам, к 2023 году на месте здания должна была появиться новая хоккейная арена. Хотя этот проект еще до происшествия вызвал громкий резонанс: горожане сначала призывали сохранить исторический, во многом архитектурный объект, который долгие годы был площадкой для крупных концертов и домашней ареной для спортсменов. Но затем ряд активистов уже, наоборот, выступили против застройки и призвали создать здесь «зеленую зону».
«Нафтогаз» может подать новый иск к «Газпрому»
Газовая эпопея между Киевом и Москвой, судя по всему, продолжится. «Нафтогаз» может подать новый иск к «Газпрому», о чем заявил Юрий Витренко, исполнительный директор украинской компании. По его словам, стали известны некие подробности о роли «Газпрома» в сделке с «Росукрэнерго». Эта структура до 2009 года была посредником между странами при энергопоставках, но в какой-то момент задолжала российской компании солидную сумму (свыше $1,5 млрд). Правда, затем этот долг был продан «Нафтогазу», который конфисковал с «Росукрэнерго» голубое топливо взамен. Витренко уточнил: новые детали этой истории якобы вскрылись «недавно». Какие именно, мы, похоже, узнаем только из будущих исков. Хотя украинский чиновник еще надеется, что спор решится путем диалога. Но стоит ли говорить, что «Нафтогаз» и «Газпром» только-только избавились от других взаимных претензий: в январе, когда согласовали новый контракт на транзит газа через Украину. Одним из условий как раз был отказ от всех споров, по которым нет судебных решений. Правда, начать все с чистого листа оказалось гораздо труднее.