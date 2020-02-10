ФАС сравнила с мародерством завышение цен в аптеках из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

ФАС сравнила цены в аптеках с мародерством

«Экономическое мародерство». Именно так Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала завышение цен в российских аптеках. Эксперты изучили рынок и выявили серьезный рост стоимости медицинских масок почти в 70 (в 68) субъектах страны. Хотя появление таких «мародеров-аптекарей» вполне объяснимо: сейчас в мире бушует эпидемия коронавируса, (им заразились уже около 40 000 человек почти в 30 странах). И вполне логично, что жители России (которая граничит с Китаем) думают о мерах профилактики. Но на прошлой неделе как раз из-за медицинских масок разгорелся скандал: вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что цены на них в отдельных аптеках взлетели аж с полутора до 70 рублей за штуку. Этим возмутился и президент России Владимир Путин:

«Лицензии надо отбирать у них, вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Надо выявить таких по каждой организации и принять решение, вот и все, чтобы неповадно было в следующий раз», — сказал Владимир Путин, президент России.

После этого вопрос адресовали в антимонопольную службу. Она, кстати, не подтвердила, что наценки связаны с картельным сговором (хотя и не исключила этого). Как бы то ни было, «перекрыть кислород» недобросовестным торговцам уже хотят депутаты. Закон против завышенных цен в аптеках уже готовится в Госдуме.