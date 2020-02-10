В МВД рассказали о новых бланках для справок о судимости с защитой от подделок

Москва, 10 февраля. МВД РФ подписало приказ о выдаче справок нового типа о наличии или отсутствии судимости, которые будут лучше защищены от подделок. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте министерства.

В МВД пояснили, что новые справки будут изготовляться типографским способом. Кроме того, на них разместят элементы защиты от подделок: двустороннюю фоновую защитнную сетку, фоновое изображение герба МВД России, микротекст «МВД России».

«В настоящее время круг органов, требующих от граждан справки о наличии (отсутствии) судимости, постоянно расширяется. Указанный документ предоставляется в различные организации, в том числе при трудоустройстве на работу», — отмечается в сообщении министерства.

В прошлом году более шести миллионов человек обратились в соответствующие органы за получением справки о наличии или отсутствии судимости.