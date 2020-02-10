Директор аптечной сети объяснил рост цен на медицинские маски в России

Москва, 10 февраля. Генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев в рамках пресс-конференции на тему «Что ждет аптеки, завышающие цены на маски?» рассказал, по какой причине аптеки вынуждены продавать маски дороже, чем раньше, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Причиной повышения цен послужило то, что все дешевые маски были скуплены Китаем и вывезены из страны, считает Нифантьев. Россияне не нуждаются в изделиях в таком объеме, их покупают спекулянты или китайцы. В РФ остались дорогие маски, которые доставляют в аптеки с трудом. Завышение цены происходит не в аптеках, а на уровне производства и закупки.

«Дешевых масок не осталось, теперь мы умоляем производителей продать нам их по предоплатам и втридорога, чтобы не отказывать людям в приобретении», — рассказывает глава сети.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева заявила, что сейчас медицинские маски нужны только тем, кто хочет переправить их в Китай, дружинникам или представителям СМИ.

«У нас нет проблем с масками, найдите россиянина, которому нужна маска, и мы ее ему дадим. Мы обеспечиваем масками чужие рейтинги, и это факт», — отметила Игнатьева.

Исполнительный директор РААС уверена: то, что делают активисты, — путь в никуда. Аптеки не заинтересованы в завышении цен и потере лицензии. Из-за действий так называемых дружинников люди лишаются лекарств, потому что боятся покупать их в аптеке.

Президент всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев считает, что главное в этой ситуации — общественность. Нужно показать, по каким закупочным ценам маски поступают в аптеки и почему они становятся такими дорогими. Фиксация цен поможет избежать обвинений в их завышении.

Нифантьев уверен, что цены на маски урегулируются, если Китай перестанет скупать изделия на корню. Внешний рынок требовал маски по любой стоимости, и это привело к резкому скачку цен, спрос возрос в 150 раз. Главным потребителем масок является Китай, а не граждане России.

«Было бы неплохо, если бы государство сделало небольшой запас масок и положило на хранение. Мы готовы выступить товаропроводящей сетью», — предложил Нифантьев.

Все эксперты призывают граждан не заниматься самолечением. Препараты, которые продаются в аптеках, не помогут. В случае первых симптомов коронавируса (кашель, затрудненное дыхание, температура) следует немедленно обратиться к врачу.