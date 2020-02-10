Мосгорсуд продлил домашний арест Калви до 13 мая

Москва, 10 февраля. Московский городской суд продлил домашний арест главе инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и его топ-менеджеру Филиппу Дельпалю до 13 мая.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

«Меру пресечения в виде домашнего ареста продлить до 13 мая», — зачитал вердикт судья Андрей Расновский.

Отмечается, что следствие по делу закончено, его данные изложены в 75 томах. На данный момент подсудимые и их защита изучают материалы дела, Калви уже ознакомился с 17 томами, а Дельпаль — с 12.

О необходимости продления домашнего ареста заявлял следователь, его требования поддержали прокурор и потерпевшая сторона.

«Мы не видим ни раскаяния, ни признания, нет намерения возместить вред. Не понимаю, почему при такой позиции идет речь о более мягкой мере пресечения», — сказал представитель последней.

С другой стороны, Калви высказывал намерение доказывать свою невиновность, пообещав не скрываться от следствия.

«Я мог бы без ущерба для расследования уголовного дела осуществлять свою профессиональную деятельность, <...> привлекать иностранные инвестиции в новые проекты талантливых российских бизнесменов», — заявил Калви.

Инвестор предлагал отпустить его под залог в 25 миллионов рублей, об этом же говорил и Дельпаль. В случае продления ареста сторона защиты просила разрешить обвиняемым прогулки.

Напомним, Майкла Калви и Филиппа Дельпаля обвиняют в растрате 2,5 миллиарда рублей, принадлежавших банку «Восточный».