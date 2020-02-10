МакSим испугала зрителей одутловатым лицом «пьющей женщины»

Москва, 10 февраля. Певица МакSим испугала зрителей НТВ резкой переменой во внешности. Многие решили, что у нее проблемы с алкоголем. На такие мысли их навело ее одутловатое «лицо пьющей женщины».

Ранее директор Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) заявила, что артистка может на какое-то время уйти со сцены из-за посттравматического синдрома, который у нее развился после ДТП. В аварию певица попала весной минувшего года. С тех пор Абросимову беспокоят головные боли, бессонница и боли в ногах.

Однако не все поверили в то, что причиной ухода стала перенесенная травма. В частности, экс-участница ток-шоу «Дом-2» Алена Водонаева в эфире в программе НТВ «Ты не поверишь» высказала мнение, что МакSим просто злоупотребляет спиртным. Напомнила она и о том, как певица выступала в нетрезвом виде в Стерлитамаке.

«По лицу каждой женщины видно, пьет она, или нет. Но мы можем не знать подробности, может, там что-то очень серьезное и страшное», — подчеркнула Алена.

Многие зрители поддержали Водонаеву и признались, что вообще с трудом узнали МакSим в этой «одутловатой» женщине. Об этом они написали в комментариях к выпуску передачи, опубликованном в Сети. Кто-то прямо заявил, что у певицы «лицо пьющей женщины».

Однако некоторые заступились за Абросимову, заметив, что Водонаева ведет себя некрасиво, позволяя себе такие высказывания о Марине.

К слову, Водонаева уже не первая, кто сделал предположение о том, что МакSим выпивает. В начале февраля об этом написала в своем ЖЖ Елена Миро. Блогер как обычно не стеснялась в выражениях и не пощадила певицу. По ее мнению, МакSим сама сгубила свою карьеру, потеряв форму.