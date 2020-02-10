ФАН публикует кадры с места взрыва заминированного автомобиля в Дамаске

Дамаск, 10 февраля. Один человек получил ранения при подрыве заминированного автомобиля в Дамаска. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Подрыв заминированного автомобиля произошел возле дворца бракосочетания в районе аль-Меззе в Дамаске. В результате инцидента пострадал один человек.

Корреспонденту ФАН удалось сделать первые кадры на месте инцидента, на которых можно увидеть взорванный автомобиль. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.