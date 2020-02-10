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ФАН публикует кадры с места взрыва заминированного автомобиля в Дамаске

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ФАН публикует кадры с места взрыва заминированного автомобиля в ДамаскеДамаск, 10 февраля. Один человек получил ранения при подрыве заминированного автомобиля в Дамаска. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Подрыв заминированного автомобиля произошел возле дворца бракосочетания в районе аль-Меззе в Дамаске. В результате инцидента пострадал один человек.

Корреспонденту ФАН удалось сделать первые кадры на месте инцидента, на которых можно увидеть взорванный автомобиль. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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