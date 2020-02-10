Новая
«Федеративная партия» находится
под контролем
Михаила
Ходорковского
Движение «Открытая Россия»
(ОР, признано нежелательным в РФ), принадлежащее миллиардеру Михаилу Ходорковскому, решило усилить работу в регионах России и выйти на общефедеральный уровень, учредив новое политическое объединение – «Федеративная партия». Фактически создана еще одна ширма для маскировки активистов ОР
и ведения подрывной деятельности.
В России появилась
новая партия
Депутат Липецкого областного совета Олег Хомутинников на своей странице в Facebook опубликовал запись, в которой сообщил о подаче документов в Минюст для регистрации нового политического объединения - «Федеративная партия». Согласно обнародованному заявлению, среди учредителей числятся политики и активисты из других регионов России: Рузиль Мингалимов, Александр Брянцев, Александр Киселевич, Дмитрий Виноградов, Алексей Лукьянов, Сергей Носов, Владимир Жилкин, Сергей Косых, Алексей Дубинин, Денис Ершов.
По словам Хомутинникова, новая партия независима и создана для продвижения идей федерализма. Предполагаемые источники финансирования деятельности политического объединения: личные средства членов «Федеративной партии» и донаты, сообщало издание «Idel.Реалии» (признано иноагентом). В ближайшее время в РФ появится 50 региональных отделений, а политики примут участие в выборах 2020 и 2021 годов.
Источник: facebook.com/olegkhomutinnikov - личная страница депутата Олега Хомутинникова
Новость о создании партии вызвала общественный резонанс. В первую очередь потому, что ее начали связывать с миллиардером Михаилом Ходорковским. Об этом писали различные СМИ и политические Telegram-каналы. Издание «Интерфакс» указывало, что Хомутинников бывший активист «Открытой России», а его деятельность поддерживается структурами, также связанными с Ходорковским – «Партией перемен» Гудкова и партией «ПАРНАС».
Авторы Telegram-канала «Люди и Звери» также отмечали, что новое объединение находится под контролем Ходорковского, хотя миллиардер публично не афиширует свое участие, а учредители партии отрицают связи с олигархом.
Новый инструмент
Ходорковского
Однако даже беглый анализ по открытым источникам биографий политиков из списка Хомутинникова, указанных в качестве соучредителей, показывает, что есть все основания предполагать нахождение «Федеративной партии» под контролем Ходорковского. Практически все из списка – это действующие активисты, координаторы «Открытой России», а также участники проектов и форумов ОР.
Олег Хомутинников
Алексей Лукьянов
Дмитрий Виноградов
Олег Хомутинников – активист «Открытой России». По данным издания «Ведомости», он действующий координатор ОР в Липецкой области. Политик также был выбран в Совет «Открытой России» в марте 2019 года и занимается регистрацией ОР в Минюсте РФ после юридической самоликвидации и смены названия движения. Вместе с ним в Совете находятся: координатор «Открытки» в Орловской области Сергей Носов и координатор ОР в Тамбовской области Владимир Жилкин. Об этом открыто и гордо пишут либеральные СМИ, в том числе находящиеся на финансировании Ходорковского.
Рузиль Мингалимов
Александр Киселевич
Владимир Жилкин
Координатором «Открытой России» в Саратове является Алексей Лукьянов. Активист движения привлекался к административной ответственности за распространение информации о запрещенной в РФ организации. Рузиль Мингалимов – депутат горсовета Набережных Челнов, а также активист «Открытой России». О своем участии в делах движения самостоятельно рассказывал журналистам «Idel.Реалии». В феврале 2019 года прокуратура предупреждала политика об административной и уголовной ответственности за поддержку организации, признанной в РФ нежелательной.
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Александр Киселевич и Алексей Дубинин также открыто сотрудничают с НКО Михаила Ходорковского. Последний так и вовсе получил скандальную известность после публичного выдворения из ЛДПР за связь с «Открытой Россией». И наконец Дмитрий Виноградов – не только активист, но и участник различных заграничных мероприятий движения олигарха, а также член программы «Открытки» по взращиванию молодых политиков. Политика из Твери еще два года назад видели в Таллине на заседании ОР по выбору нового председателя. На том же мероприятии проходил форум, где обсуждалась судьба России и дальнейшие планы по работе движения в РФ.
Учитывая состав учредителей «Федеративной партии» и род их деятельности, можно предположить, что Ходорковский создает новый политический инструмент для работы в России. Политическое объединение используется как ширма для маскировки истинных бенефициаров предполагаемых политических изменений в стране. Появление и регистрация партии позволит выйти активистам «Открытки» с муниципального уровня, где активно ведет работу проект олигарха «Объединенные демократы», на федеральный уровень и прямо участвовать в крупных избирательных кампаниях. Какие ценности будет отстаивать «Федеративная партия» - вопрос дискуссионный. Не стоит забывать, что ОР была признана нежелательной не только из-за наличия иностранного финансирования, но и по причине ведения подрывной политической деятельности.
Создание партии укладывается в новую тактику Ходорковского по выдвижению своих ставленников на выборы в Госдуму 2021 года, которою миллиардер декларировал на конференции «Россия для граждан» в Берлине осенью 2019 года. По его мнению, оппозиционные силы в РФ должны консолидироваться и единым фронтом выступать в политическом процессе – поддерживать как отдельных кандидатов, выступающих против действующей власти, так и определенные структуры. А в случае неудач миллиардер считает правильным оценить и использовать опыт протестов в Гонконге.