и Алексей Дубинин также открыто сотрудничают с НКО Михаила Ходорковского. Последний так и вовсе получил скандальную известность послеза связь с «Открытой Россией». И наконец Дмитрий Виноградов – не только активист, но и участник различныхдвижения олигарха, а также член программы «Открытки» по взращиванию молодых политиков. Политика из Твери еще два года назад видели в Таллине на заседании ОР по выбору нового председателя. На том же мероприятии проходил форум, где обсуждалась судьба России и дальнейшие планы по работе движения в РФ.