Роспотребнадзор выступил против введения ограничений на гуляния из-за коронавируса

Москва, 10 февраля. Роспотребнадзор не считает необходимым запрещать проведение массовых мероприятий в РФ из-за угрозы распространения китайского коронавируса. Об этом в понедельник заявила Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта тема сегодня не стоит. Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях внутри РФ в связи с коронавирусом нет никаких абсолютно», — отметила она, выступая перед журналистами.

В то же время Попова считает необходимым введение карантина в отдельных школах и детсадах в случае вспышки гриппа или ОРВИ. По ее словам, на прошлой неделе в 23 регионах России было зафиксировано превышение пороговых показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ. Глава Роспотребнадзора добавила, что меры по профилактике этих болезней совпадают с профилактикой пневмонии, вызываемой коронавирусом.

Ранее ведомство посоветовало россиянам часто мыть руки с мылом и использовать дезинфицирующее средство, чтобы не заразиться коронавирусом 2019-nCoV, который вызвал вспышку пневмонии в Китае.

Очагом распространения инфекции стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Свыше 20 тысяч человек заболели, около 500 инфицированных скончались. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По словам главы организации, были зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса людей, которые не бывали в Китае. Это может свидетельствовать о более масштабном распространении инфекции.