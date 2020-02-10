Главные новости 10 февраля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 10 февраля.

«Новая газета» и Денис Коротков обратились в суд с иском к ФАН о защите чести и деловой репутации. «Новая газета» подала иск в суд против ФАН после обвинений Короткова в сотрудничестве с ИГ1.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео, как едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х. Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа.

Ирина Шейк и Брэдли Купер тепло пообщались на публике во время вечеринки церемонии BAFTA, впервые после разрыва. Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились.

Boeing-737 перевозчика Nordstar, следовавший рейсом Красноярск — Москва, после взлета решил вернуться в аэропорт вылета. Boeing-737 готовится к экстренной посадке в Красноярске из-за проблем с закрылками.

Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует. Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США.

Российские власти специально не указывают Балтийское море в качестве конечной точки для корабля. Юшков объяснил, как Россия избежит санкций против способного достроить «СП-2» судна.

Российских дипломатов тревожат слова МИД Украины о том, что Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашением. МИД РФ встревожили слова Киева об альтернативе Минским соглашениям.

Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию. Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар.

Видео столкновения двух катеров у острова Пхукет, в результате которого погибли двое детей из РФ, появилось в Интернете. Появилось видео столкновения катеров у острова Пхукет.

Около 30% населения России являются так называемыми «тихими алкоголиками» и даже не подозревают об этом. Главный нарколог РФ отнес к «тихим алкоголикам» треть россиян.

1 Организация запрещена на территории РФ.