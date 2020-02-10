Генконструктор «Алмаз-Антея» раскрыл характеристики С-500

Москва, 10 февраля. Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, сообщил генеральный конструктор концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

По его словам, по характеристикам С-500 превышает все аналоги, которые были созданы либо создаются где-либо. Более того, у комплекса есть большое количество локационных средств различного назначения и зенитных управляемых ракет, добавил специалист.

«Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли», — сказал конструктор в беседе с Аркадием Мамонтовым в его авторской программе на YouTube.

С-500 способна решить целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны, указал Созинов. Также, как указал представитель концерна, система должна уметь справляться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через 5–10 лет.

«На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний», — добавил генконструктор.

В феврале заместитель главы Минобороны России Алексей Криворучко сообщил, что испытания новейших ракет для С-500 прошли в прошлом году, в этом году комплекс будет готов к поставкам в ВС РФ.