Катырин: Бизнес требует провести анализ целесообразности маркировки молочной продукции

Москва, 10 февраля. Предприниматели выступают против введения маркировки молочной продукции, так как расходы на нее могут быть непосильны для бизнеса, а рост цен на продукцию приведет к сокращению ее потребления среди населения, считает президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин.

Свою позицию он обозначил в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Текст имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

Ранее Минпромторг сообщил о намерении ввести переходный период по маркировке части молочной продукции. Регистрацию в системе производителей предлагается начать с 1 июня 2020 года. С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года.

«Бизнес отрасли требует провести более тщательный анализ целесообразности введения маркировки средствами идентификации для отдельных видов товаров, хочет получить сопоставление расходов и прогнозируемых выгод от нее», — говорится в тексте письма.

По словам Катырина, эксперты отрасли опасаются возможных проблем и представляют свои расчеты, которые, по их мнению, показывают нецелесообразность введения маркировки «молочки».

«Особенность молочной отрасли в том, что контрафактная продукция, то есть выпущенная с нарушением прав интеллектуальной собственности на торговые знаки, а именно с ней и должна справиться маркировка, составляет лишь одну сотую процента от общего оборота. А затраты на контроль могут оказаться неподъемными», — утверждает глава ТПП РФ.

Бизнес считает, что внедрение системы маркировки, то есть, прежде всего, покупка необходимого оборудования, составит в масштабе отрасли порядка 25 миллиардов рублей. Недешево обойдется и приобретение кодов, отмечает Катырин.

«По оценкам экспертов отрасли, в России в год производится около 40 миллиардов упаковок молочной продукции. Иными словами, годовой объем кодов для маркировки всех упаковок товара обойдется в 20 миллиардов рублей без учета НДС. Таким образом, в первый год внедрения системы маркировки потребуется потратить 45 миллиардов рублей. Кроме этих затрат надо учитывать также расходы на краски, стикеры, техобслуживание, на оплату дополнительных работ», — поясняет глава федеральной палаты.

Чистая прибыль производителей отрасли в 2018 году составила 35 миллиардов, обращает внимание автор письма.

«Особо тяжким бременем эти расходы лягут, прежде всего, на малый и средний бизнес, можно смело прогнозировать уход многих предприятий с рынка. Продолжающееся снижение реальных доходов населения в условиях безусловного роста цен на «молочку», весьма вероятно, заметно снизит ее потребление, а, следовательно, и производство, что дополнительно ударит по отрасли», — уверен Катырин.

ТПП РФ, безусловно, поддерживает меры, направленные на повышение прозрачности оборота товаров и на борьбу с контрафактом, но сплошная маркировка абсолютно всей товарной массы в стране чревата существенными и пока не решенными проблемами для бизнеса, уточняет он.